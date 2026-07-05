Brasil domina ginástica rítmica com 32 medalhas em torneios sul-americanos

O Brasil dominou o Campeonato Sul-Americano e a Copa Sul-Americana de Ginástica Rítmica, encerrados na noite de sábado (4), em Assunção, no Paraguai. No total, foram 32 medalhas conquistadas, com impressionantes 25 ouros, seis pratas e um bronze.
A competição reuniu delegações 10 países e a diferença entre os torneios é determinada pela regras de participação. Na Copa Sul-Americana, só podem participar ginastas que não tenham conquistado medalhas pan-americanas nos últimos dois anos nem medalhas a nível sul-americano no ano anterior.
Samara Sibin
O grande nome do Brasil no evento foi Samara Sibin. A ginasta da equipe Agito, de Toledo (PR), conquistou com sete medalhas: quatro ouros, duas prata e um bronze.
Samara venceu o individual geral com um total de 102.900 nos quatro aparelhos (bola, arco, maças e fita). As argentinas Celeste D'Arcangelo e Agostina Vargas ficaram com prata e bronze, respectivamente. Outra brasileira, Sarah Mourão, terminou em quarto lugar.
A ginasta paranaense voltou a ser campeã na bola com 25.600, superando a argentina Lara Granero (23.450) e a colombiana Emiliana Vargas (22.250). Sarah Mourão (22.600) terminou em quinto.
Samara Sibin também venceu as disputas por equipes, ao vencer a somatória individual mais conjunto de cinco bolas e com a prova de trios.
Com duas pratas (arco e fita) e um bronze (maças) ela completou sua coleção de medalhas.
Sarah Mourão
Em seu primeiro ano na categoria adulta, Sarah Mourão ganhou o ouro nas maças. Ela somou27.150, superando Celeste D’Arcangelo (26.800) e Samara Sibin (25.900).
Sarah também foi ouro na equipe individual mais conjunto cinco bolas e quarta colocada na fita e no individual geral. Já na bola, terminou na quinta posição.
Conjunto
O Grupo 2 da seleção de conjunto, formado por Barbara Galvão, Maria Fernanda Moraes, Marianne Giovacchini, Rhayane Brum e Victoria Borges, venceu a final de três arcos e dois pares de maças com 26.000, à frente de Chile (22.050) e Argentina (18.850).
Este foi o terceiro ouro do conjunto, que já havia conquistado o título do conjunto geral e vencido a final de cinco bolas.
O Brasil também venceu a prova de trios, com Giulia Antonella, Isa Maris e Maryah Mattos.
Copa Sul-Americana
O Brasil venceu todas as quatro finais individuais da Copa Sul-Americana. Fernanda Alvaz conquistou os títulos do arco e da fita, enquanto Natalie Gittelson foi campeã na bola e nas maças.
Fernanda Alvaz ainda levou prata nas maças e Maria Flávia Britto conquistou duas pratas (arco e fita)
13 anos
Na categoria 13 anos, o Brasil dez 100% de aproveitamento. Sophia Rocha venceu as finais de arco e maças, Anny Beatriz Lima conquistou o ouro na bola e Maria Vitória Silva ficou com o título da fita.
O conjunto três arcos e dois pares de maças (Alice Kraeski, Amanda Mafacioli, Emilly Santos, Marcela Pinheiro e Roberta Goudel) também levou a medalha de ouro.