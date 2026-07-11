Copa do Mundo de Canoagem: Brasil é prata no C4 masculino 500 metros

Brasileiros comemoram pódio no Canadá. Fábio Canhete / CBCa /Divulgação

O Brasil voltou a subir no pódio da etapa de Montreal, no Canadá, da Copa do Mundo de Canoagem Velocidade. Após o ouro de Gabriel Nascimento, na sexta-feira, na disputa do C1 200 metros, foi a vez da equipe do C4 masculino 500 metros conquistar uma prata.

Neste sábado (11), o quarteto formado por Gabriel Nascimento, Mateus Santos, Isaquias Queiroz e Jacky Godmann superou a falta de entrosamento na prova, já que competiram juntos pela primeira vez, e conseguiram o tempo de 1min35seg30, sendo superados apenas pela Hungria (Kristof Kollar, Istvan Juhasz, Jonatan Hajdu e Daniel Fejes), que venceu com o tempo de 1min32seg96.

— Estávamos pensando em fazer uma prova com uma remada bonita, mas foi tudo muito louco. Foi uma prova muito diferente para nós, complicada para alinhar e controlar o barco, mas o resultado foi muito bom— comemorou Isaquias Queiroz.

O pódio ainda teve o Canadá (Edouard Beaumier, Alix Plomteux, Eric Chouinard e Nikita Ciudin), que fez 1min36seg58 e garantiu o bronze.