Brasil conquista mais três ouros no Mundial Júnior de Canoagem Velocidade

Lucas Santos ganhou três ouros no Mundial. Canoe ICF / Divulgação

O Brasil conquistou mais três medalhas de ouro no Campeonato Mundial Júnior de Canoagem Velocidade, disputado em Halifax, na província de Nova Scotia, no Canadá.

Neste sábado (4), Lucas Santos garantiu o topo o título do C1 200 metros. Ele venceu a final com 40seg61, superando o tcheco Ondřej Procházka, que fez 41seg48 e ficou com a prata, e o espanhol Antón Lagares, bronze com 41seg89.

Esta foi a terceira medalha de ouro de Lucas, que já havia vencido no C1 500 metros e no C4 500 metros, ao lado de Rafick Santos, João Silva e Tailon Nascimento.

Lorrane Souza levou a medalha dourada do C1 500 metros fazendo a prova em 2min23seg22.

A brasileira superou a alemã Lykka Ströbel, prata com 2min24seg90, e a húngara Anna Trenycsenyi, que fez 2min26seg57 e garantiu o bronze.

E no final das disputas, Tailon Nascimento garantiu o topo do C1 1000 metros. Ele venceu com 4min33seg39 e ficou 0seg46 à frente do canadense Matthew Brown, a 1seg75 do húngaro Huba Gyorko.