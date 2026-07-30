Bragantino x Sporting Cristal pela Sul-Americana; acompanhe ao vivo

Bragantino e Sporting Cristal se enfrentam nesta quarta-feira (29), às 21h30min, pelo jogo de volta dos playoffs da Sul-Americana. Na ida, as equipes ficaram no empate sem gols. A partida ocorre no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista. Acompanhe o jogo em tempo real abaixo.
Acompanhe Bragantino x Sporting Cristal em tempo real
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