Botafogo rescinde contrato de Bastos e encerra ciclo de campeão da Libertadores

O Botafogo oficializou nesta quinta-feira a saída do zagueiro Bastos. A rescisão contratual do defensor angolano, de 35 anos, foi publicada no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, encerrando sua passagem pelo clube antes do término do contrato, que era válido até dezembro.

Bastos já negociava a rescisão com a diretoria após não se reapresentar para a intertemporada. O jogador alegava pendências financeiras e vinha treinando por conta própria enquanto buscava um acordo para deixar o Glorioso.

Contratado em agosto de 2023, o zagueiro foi peça importante na temporada histórica de 2024. Mesmo desfalcando a equipe na reta final por lesão, participou de 55 partidas ao longo do ano e integrou o elenco campeão da Copa Libertadores e do Campeonato Brasileiro.