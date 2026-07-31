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Blatter critica plano de Infantino: "Dinheiro importa, mas nunca deve se tornar tudo"

Proposta de vender até 20% da Fifa para investidores privados enfrenta resistência imediata de Uefa, Concacaf e AFC.

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Estadão Conteúdo

Leonardo Catto

Zero Hora

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