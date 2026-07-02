Bélgica vence Senegal de virada na prorrogação (3-2) e vai às oitavas da Copa

Com uma reação espetacular, a Bélgica conquistou uma classificação dramática para as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 ao derrotar o Senegal por 3 a 2, graças a um pênalti convertido no final da prorrogação, nesta quarta-feira (2), em Seattle.

Os senegaleses venciam até a reta final por 2 a 0, com gols de Habib Diarra (24') e Ismaila Sarr (51'), mas a Bélgica reagiu em um intervalo de três minutos por meio de Romelu Lukaku (86') e Youri Tielemans (89'), que levaram a decisão para a prorrogação.

Os belgas sofreram um pênalti nos instantes finais e Tielemans cobrou bem, fechando o placar e garantindo a vaga (120'+5).

Em seu duelo das oitavas, no dia 7 de julho, novamente em Seattle, a Bélgica vai enfrentar os Estados Unidos ou a Bósnia e Herzegovina, que duelam em São Francisco ainda nesta quarta-feira, às 21h00 (horário de Brasília).

O final foi cruel para os africanos, que tiveram méritos para vencer nos 90 minutos, dominando a partida com velocidade e posse de bola, enquanto os europeus estiveram pouco inspirados no ataque.

Mas dois momentos de desatenção, incluindo o erro na saída do goleiro Mory Diaw no gol de empate de Tielemans, mantiveram a Bélgica viva e custaram a classificação.

Tielemans também teve calma para converter o pênalti que deu a vitória aos 'Diabos Vermelhos', marcado após uma revisão do VAR sobre uma falta cometida na área pelo meio-campista Lamine Camara.

"Dói (...) Estávamos bem, vencendo por 2 a 0, mas o jogo não dura apenas 85 minutos", lamentou o técnico da seleção senegalesa, Pape Thiaw.

- Pressão senegalesa -

O Senegal começou a partida em ritmo alucinante, contra uma Bélgica lenta e previsível no ataque, com pouquíssima participação das estrelas Kevin De Bruyne e Jeremy Doku.

Os 'Leões de Teranga' dominavam a posse de bola e exploravam sua velocidade para levar perigo pelas laterais.

Foi assim que surgiu a primeira chance clara. O lateral-esquerdo Ismail Jakobs cruzou cruzou na área, Thibault Courtois se esticou, mas só conseguiu tocar na bola com a ponta dos dedos, e a sobra ficou com Saar, que acertou a trave.

Minutos depois, Saar foi parado pela trave novamente após desviar de cabeça um cruzamento de Sadio Mané, mas Diarra foi rápido para aproveitar o rebote e abrir o placar.

A Bélgica tentou reagir antes do intervalo, mas o goleiro Mory Diaw conseguiu espalmar um chute perigoso do lateral-esquerdo Maxim De Cuyper em uma grande defesa.

O Senegal marcou novamente logo no início do segundo tempo. O zagueiro Moussa Niakhaté lançou a bola do campo de defesa para Saar, que a dominou no peito, superou a marcação e bateu sem chances para Courtois.

- Virada belga -

Os africanos venciam por 2 a 0 e a vaga nas oitavas de final parecia encaminhada.

Forçada a partir para o ataque, a Bélgica melhorou com a entrada do atacante Dodi Lukebakio no lugar de Doku, mas os senegaleses ameaçavam marcar o terceiro gol em cada contra-ataque.

Mané teve a chance, mas Courtois levou a melhor em lance cara a cara a cinco minutos do fim.

Poucos segundos depois, Lukaku, que vinha tendo uma atuação apagada desde que entrou no intervalo, aproveitou um cruzamento por baixo de Thomas Meunier na primeira trave e diminuiu para a Bélgica.

Em seguida, Leandro Trossard levantou a bola na área, Diaw calculou mal a saída do gol e Tielemans marcou de cabeça, levando a partida para a prorrogação.

"No futebol, tudo é sempre possível, desde que você acredite nisso", disse o técnico da Bélgica, Rudi Garcia, após a partida.

"Fizemos os ajustes necessários a partir da segunda metade do primeiro tempo, estávamos fazendo passes decisivos de muito longe, quando não era necessário. Corrigimos isso e as coisas melhoraram, mesmo tendo sofrido o segundo gol", acrescentou Garcia.

Senegal sentiu o gol de empate no início da prorrogação, mas criou uma chance clara com um chute do meio-campista Ibrahim Mbaye que passou perto da trave de Courtois.

O jogo estava prestes a escapar das mãos dos africanos.

Pouco depois, depois de um cruzamento pela esquerda, Tielemans caiu na área após uma disputa com o meio-campista senegalês Lamine Camara, e o VAR assinalou pênalti.

Tielemans, herói da virada belga, mostrou frieza para superar Diaw e converter a cobrança.