Bélgica vence Senegal de virada na prorrogação (3-2) e vai às oitavas da Copa

Com uma reação espetacular, a Bélgica conquistou uma classificação dramática para as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 ao derrotar o Senegal por 3 a 2, graças a um pênalti convertido no final da prorrogação, nesta quarta-feira (2), em Seattle.
Os senegaleses venciam até a reta final por 2 a 0, com gols de Habib Diarra (24') e Ismaila Sarr (51'), mas a Bélgica reagiu em um intervalo de três minutos por meio de Romelu Lukaku (86') e Youri Tielemans (89'), que levaram a decisão para a prorrogação.
Os belgas sofreram um pênalti nos instantes finais e Tielemans cobrou bem, fechando o placar e garantindo a vaga (120'+5).
Em seu duelo das oitavas, no dia 7 de julho, novamente em Seattle, a Bélgica vai enfrentar os Estados Unidos ou a Bósnia e Herzegovina, que duelam em São Francisco ainda nesta quarta-feira, às 21h00 (horário de Brasília).
O final foi cruel para os africanos, que tiveram méritos para vencer nos 90 minutos, dominando a partida com velocidade e posse de bola, enquanto os europeus estiveram pouco inspirados no ataque.
Mas dois momentos de desatenção, incluindo o erro na saída do goleiro Mory Diaw no gol de empate de Tielemans, mantiveram a Bélgica viva e custaram a classificação.
Tielemans também teve calma para converter o pênalti que deu a vitória aos 'Diabos Vermelhos', marcado após uma revisão do VAR sobre uma falta cometida na área pelo meio-campista Lamine Camara.
Escalações:
Bélgica: Thibaut Courtois - Timothy Castagne, Brandon Mechele, Arthur Theate, Maxim De Cuyper (Thomas Meunier 78') - Leandro Trossard (Amadou Onana 109'), Hans Vanaken (Diego Moreira 63'), Kevin De Bruyne (Nicolas Raskin 56') - Youri Tielemans (cap), Jeremy Doku (Dodi Lukebakio 56'), Charles De Ketelaere (Romelu Lukaku 46'). Técnico: Rudi Garcia.
Senegal: Mory Diaw - Krépin Diatta, Pathé Ciss, Moussa Niakhaté, Ismail Jakobs (Malick Diouf 93') - Idrissa Gana Gueye (cap) (Bara Sapoko Ndiaye 95'), Habib Diarra (Pape Sarr 73'), Pape Gueye (Lamine Camara 66') - Iliman Ndiaye (Ibrahim Mbaye 73'), Ismaïla Sarr, Sadio Mané (Nicolas Jackson 93'). Técnico: Pape Thiaw.
* AFP