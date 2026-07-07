Bélgica goleia EUA (4-1) e vai enfrentar Espanha nas quartas de final da Copa

Em uma partida disputada em meio à controvérsia sobre a participação do atacante Folarin Balogun, a Bélgica goleou os Estados Unidos por 4 a 1 em Seattle, nesta segunda-feira (6) e avançou para as quartas de final da Copa do Mundo de 2026, onde vai enfrentar a Espanha.
O 'Team USA' escalou seu artilheiro, Balogun, que a Fifa havia autorizado a jogar apesar de sua expulsão na fase anterior, mas foi dominada desde o início por uma seleção belga muito motivada, que impôs uma derrota acachapante diante de Gianni Infantino, que assistia ao jogo da tribuna.
A eliminação dos Estados Unidos, após as saídas do México e do Canadá, também nas oitavas de final, deixa a Copa do Mundo sem nenhuma de seus três anfitriões.
Após 24 horas de polêmica que transcendeu o mundo do futebol, a presença de Balogun em campo teve um efeito oposto ao que os americanos esperavam.
Os donos da casa foram sufocados pelo início avassalador dos 'Diabos Vermelhos' e acabaram sofrendo o golpe de misericórdia com uma falha do goleiro Matt Freese ao tentar sair jogando com a bola, permitindo que a Bélgica abrisse uma vantagem de 3 a 1.
O presidente da Fifa, Gianni Infantino, acompanhou da tribuna em Seattle a partida marcada por uma decisão incomum de sua entidade: suspender a punição de um jogo que Balogun havia recebido após um cartão vermelho na fase de 16-avos de final.
A decisão foi tomada sem explicações e ocorreu após um pedido do presidente Donald Trump.
A Bélgica, que havia reivindicado nos bastidores a manutenção da suspensão de Balogun, se vingou em grande estilo dentro de campo com uma vitória impulsionada por dois gols de Charles De Ketelaere, aos 9 e aos 33 minutos.
Os donos da casa chegaram a empatar brevemente com um gol de Malik Tillman aos 31 minutos, em cobrança de falta sofrida por Balogun logo na entrada da área.
O balde de água fria veio quando Hans Vanaken ampliou a vantagem (57') aproveitando um erro crasso de Freese, que deixou a bola ser roubada de seus pés fora da área.
Romelu Lukaku fechou a goleada nos acréscimos, aproveitando outro erro da defesa americana (90'+3).
Escalações:
Estados Unidos: Matt Freese - Alex Freeman, Chris Richards, Tim Ream, Antonee Robinson (Max Arfsten, 90'+2) - Sergiño Dest (Gio Reyna, 46'), Tyler Adams (Ricardo Pepi, 72'), Weston McKennie, Malik Tillman - Christian Pulisic (Sebastian Berhalter, 59') e Folarin Balogun (Haji Wright, 90'+2). Técnico: Mauricio Pochettino.
Bélgica: Thibaut Courtois - Brandon Mechele, Maxim De Cuyper, Timothy Castagne, Nathan Ngoy - Youri Tielemans, Nicolas Raskin (Axel Witsel, 89'), Amadou Onana (Hans Vanaken, 21')- Leandro Trossard (Alexis Saelemaekers, 89'), Charles De Ketelaere (Romelu Lukaku, 67') e Dodi Lukebakio (Jeremy Doku, 67'). Técnico: Rudi Garcia.
* AFP