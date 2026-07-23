Barcelona confirma ruptura de ligamento do joelho de Frenkie De Jong

O meio-campista holandês Frenkie de Jong sofreu uma ruptura do ligamento colateral medial do joelho direito, confirmou o Barcelona nesta quinta-feira (23).

"Ficou decidido que o jogador dará continuidade ao tratamento e acompanhamento médico, aguardando a evolução nas próximas semanas", informou o clube catalão, após a realização de exames, sobre o processo de recuperação de De Jong, cujo retorno não tem um prazo definido.

Respondendo no Instagram às várias especulações sobre suas condições físicas, o jogador de 29 anos esclareceu que sofreu a lesão enquanto servia à seleção holandesa na Copa do Mundo.

"Após as primeiras avaliações, os médicos me disseram que era uma lesão leve e que não pioraria se eu continuasse jogando. O único inconveniente era jogar sentindo um pouco de dor, mas, ao longo da minha carreira, fiz isso sempre que pude contribuir para a equipe, tanto pelo meu clube quanto pela seleção", explicou o meio-campista em uma mensagem na rede social.

"Durante as minhas férias, voltei a Barcelona para realizar novos exames. Eles mostraram que a lesão era mais grave do que havia sido constatado inicialmente. Felizmente, não será necessária uma cirurgia por enquanto, e agora estou totalmente focado na minha recuperação e em voltar aos gramados o mais rápido possível", afirmou.

Na Copa do Mundo disputada na América do Norte, De Jong esteve em campo nos quatro jogos da seleção holandesa, eliminada no dia 29 de junho na fase de 16-avos de final nos pênaltis pelo Marrocos.

Na temporada passada, ele ficou afastado durante várias semanas entre fevereiro e meados de abril devido a uma lesão no bíceps femoral da perna direita, sofrida durante um treino.