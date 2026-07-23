Barcelona anuncia contratação do atacante alemão Karim Adeyemi

O Barcelona anunciou nesta quinta-feira (23) a contratação do atacante alemão Karim Adeyemi, que estava no Borussia Dortmund.
O jogador de 24 anos assinou com o clube catalão pelas próximas cinco temporadas.
"Barcelona e Borussia Dortmund chegaram a um acordo para a transferência do atacante Karim Adeyemi, com contrato até 2031", informou o Barça em comunicado.
Adeyemi é o segundo reforço 'blaugrana' para a próxima temporada, depois da chegada do atacante inglês Anthony Gordon, vindo do Newcastle.
O Barcelona não informou os valores da negociação, mas de acordo com a imprensa espanhola, o clube vai desembolsar 22 milhões de euros (R$ 127 milhões na cotação atual), mais outros 7 milhões de euros (R$ 40 milhões) em variáveis.
Adeyemi vai se reencontrar no Barça com o técnico Hansi Flick, que o convocou pela primeira vez para a seleção alemã, em setembro de 2021.
O jogador, que pode atuar como ponta ou centroavante, é mais uma opção ofensiva para Flick, depois da saída do veterano polonês Robert Lewandowski.
* AFP