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Balogun sabia que anulação de suspensão "causaria muita polêmica"

Atacante teve expulsão revogada pela Fifa após intervenção de Trump, mas Estados Unidos foram eliminados pela Bélgica.

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AFP

Zero Hora

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