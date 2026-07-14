Balogun sabia que anulação de suspensão "causaria muita polêmica"

Balogun foi expulso por Raphael Claus contra a Bósnia. CHARLOTTE WILSON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

"Feliz" por ter sido liberado para jogar as oitavas de final da Copa do Mundo, que terminou com a derrota dos Estados Unidos para a Bélgica, após sua suspensão ter sido revogada pela Fifa, o atacante Folarin Balogun declarou nesta terça-feira (14) que sabia que a decisão "causaria muita polêmica".

— Minha reação inicial foi de felicidade por estar de volta à equipe. Mas, quando comecei a pensar a respeito, sabia que isso causaria muita polêmica. E eu conseguia perceber nos meus companheiros um certo nervosismo, porque era algo único —declarou Balogun à emissora CBS.

Na fase de 16-avos de final, Balogun foi expulso pelo árbitro brasileiro Raphael Claus por pisar no tornozelo do zagueiro bósnio Tarik Muharemovic, uma decisão injusta, segundo ele.

— Quando um gesto não é intencional, nunca deveria ser cartão vermelho.

Inicialmente suspenso para o jogo das oitavas contra a Bélgica, Balogun teve sua punição, para a surpresa de todos, convertida pelo Comitê Disciplinar da Fifa para uma "suspensão condicional de um jogo, acompanhada de um período probatório de um ano".

Essa decisão, somada ao fato de o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ter telefonado para o presidente da Fifa, Gianni Infantino, pedindo a retirada da punição, provocou uma enxurrada de críticas, especialmente da federação belga e da Uefa.

— Tentei manter o foco da melhor maneira possível à medida que o jogo se aproximava. Mas foi difícil, havia muito ruído externo, e é difícil evitar isso — acrescentou o jogador de 25 anos.

Balogun acabou sendo titular nas oitavas de final, mas a seleção americana foi derrotada por 4 a 1 pela Bélgica.