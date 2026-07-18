Esportes

Em Salvador

Bahia decide no primeiro tempo e bate a lanterna Chapecoense em duelo atrasado pelo Brasileiro

Time baiano chega a 29 pontos, ficando próximo à zona de classificação para a pré-Libertadores.

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS