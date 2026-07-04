Bahia bate o Montevideo City Torque em Salvador; confira

De virada, o Bahia goleou o Montevideo City Torque (URU) por 4 a 1 em amistoso disputado na Arena Fonte Nova, neste sábado (4).
O time baiano saiu perdendo em um gol de Luka Andrade, mas conseguiu a virada com gols de Willian José, Rodrigo Nestor (duas vezes) e Everaldo.
No primeiro tempo, o técnico Rogério Ceni escalou o time com: Ronaldo, Marcos Victor, David Duarte, Ramos Mingo e Zé Guilherme; Caio Alexandre, Jean Lucas e Erick; Sanabria, Erick Pulga e Willian José.
Para o segundo tempo, o treinador mudou todos os atletas de linha. Apenas o goleiro Ronaldo continuou em campo. O time foi formado por: Ronaldo, Roman, Fredi, Kanu e Luiz Gustavo; Acevedo, Rodrigo Nestor e Michel Araujo; Ademir, Ruan Pablo e Everaldo.
Na reta final da partida, Kauê Furquim, Caio Suassuna, Iuri e Wendel foram para o jogo nos lugares de Ademir, Everaldo, Ronaldo e Roman Gomez, respectivamente.