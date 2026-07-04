Bahia bate o Montevideo City Torque em Salvador; confira

Willian José (E) marcou um dos gols. EC Bahia / Divulgação

De virada, o Bahia goleou o Montevideo City Torque (URU) por 4 a 1 em amistoso disputado na Arena Fonte Nova, neste sábado (4).

O time baiano saiu perdendo em um gol de Luka Andrade, mas conseguiu a virada com gols de Willian José, Rodrigo Nestor (duas vezes) e Everaldo.

No primeiro tempo, o técnico Rogério Ceni escalou o time com: Ronaldo, Marcos Victor, David Duarte, Ramos Mingo e Zé Guilherme; Caio Alexandre, Jean Lucas e Erick; Sanabria, Erick Pulga e Willian José.

Para o segundo tempo, o treinador mudou todos os atletas de linha. Apenas o goleiro Ronaldo continuou em campo. O time foi formado por: Ronaldo, Roman, Fredi, Kanu e Luiz Gustavo; Acevedo, Rodrigo Nestor e Michel Araujo; Ademir, Ruan Pablo e Everaldo.