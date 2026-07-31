Atual campeão, De Minaur é eliminado por Nakashima nas quartas do ATP 500 de Washington

Nakashima tem um título no currículo. EMILEE CHINN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Atual campeão do ATP 500 de Washington, o australiano Alex De Minaur foi derrotado nas quartas de final nesta sexta-feira (31) pelo americano Brandon Nakashima, que venceu com parciais de 7/6 (7-5) e 6/4 em uma hora e 54 minutos de partida.

O número 6 do mundo não conseguiu vencer o tie-break do primeiro set, perdendo por 7 a 5, e teve seu saque quebrado no último game do segundo set.

— Ele começou sacando muito bem, com muitos primeiros serviços. Joguei em alto nível. Só acabei fazendo dois games de serviço muito ruins. É um pouco frustrante, mas a gente aprende com isso — lamentou o cabeça de chave número 1, após o jogo.

Nas semifinais, Brandon Nakashima, 33º do ranking da ATP e cujo único título foi conquistado em San Diego, em 2022, vai enfrentar o vencedor do confronto 100% estaduindense entre Taylor Fritz (10º) e Alex Michelsen (40º).

Os outros dois jogos de quartas também serão disputados nesta sexta, entre o espanhol Rafael Jódar e o italiano Lorenzo Musetti e o chileno Alejandro Tabilo contra o estadunidense Ben Shelton.