Atual campeã, Iga Świątek cai na terceira rodada de Wimbledon

Świątek defendia pontos importantes no ranking. HENRY NICHOLLS / AFP

A tenista polonesa Iga Świątek, número 3 do mundo e defensora do título em Wimbledon, foi eliminada neste sábado (4) na terceira rodada do torneio londrino pela filipina Alexandra Eala (32ª), que venceu em dois sets, com parciais de 7/6 (11-9) e 6/2, em duas horas e 15 minutos de partida.

Derrotada este ano nas quartas de final do Aberto da Austrália e nas oitavas em Roland Garros, Świątek não se despedia tão cedo de um Grand Slam desde sua eliminação em Wimbledon em 2024.

A polonesa de 25 anos ainda não levantou nenhum troféu em 2025. Com a derrota, ela já está perdendo três posições no ranking e caindo para a sexta posição. Mas dependendo dos resultados de outras jogadoras poderá despencar ainda mais.

— Estou na segunda semana de um Grand Slam, é incrível! — comemorou Eala em entrevista na quadra após a vitória.