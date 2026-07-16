ATP Finals seguirá em Turim em 2027

Sinner é o único jogador já classificado para o evento. HENRY NICHOLLS / AFP

A ATP e a Federação Internacional de Tênis (ITF) anunciaram nesta quinta-feira (16) que Turim, na Itália, continuará sediando o ATP Finals, torneio masculino de encerramento da temporada, que reúne os oito melhores jogadores do ano, pelo menos até o final de 2027.

A cidade piemontesa sedia o evento desde 2021, e a edição de 2026, marcada para o período de 15 a 22 de novembro na Inalpi Arena, já estava confirmada.

Um tenista já garantiu sua vaga nesse torneio: o italiano número 1 do mundo, Jannik Sinner, que no domingo se sagrou campeão em Wimbledon e venceu as duas últimas edições do ATP Finals jogando em casa.