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Em Belo Horizonte

Atlético-MG cede o empate ao Bahia e frustra retorno no Brasileirão

Galo permanece no meio da tabela e Bahia perto do G-5 do Brasileirão.

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Estadão Conteúdo

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