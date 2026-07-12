Atlético-GO x Fortaleza pela Série B; acompanhe ao vivo

O Atlético-GO entra em campo neste domingo (12), às 18h, para enfrentar o Fortaleza pela 17ª rodada da Série B. A partida ocorre no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia.
As equipes vivem um momento diferente na tabela de classificação. Enquanto os donos da casa ocupam a 13ª posição com 21 pontos — apenas quatro pontos da zona de rebaixamento —, os nordestinos estão na quarta colocação, com 28 pontos somados.
Acompanhe o jogo em tempo real abaixo.
Acompanhe Atlético-GO x Fortaleza em tempo real
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