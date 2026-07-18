Esportes

Em Goiânia

Atlético-GO e Athletic-MG empatam sem gols no encerramento da 18ª rodada da Série B

Time ficou em 10º lugar com 25 pontos; mineiros estão em 12º, com 24.

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Estadão Conteúdo

Zero Hora

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