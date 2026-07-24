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Atacante japonês jogará por clube do interior gaúcho na Divisão de Acesso

Ryuta Takahashi, 21 anos, será o primeiro jogador japonês da história a atuar pelo União Frederiquense

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Luis Gustavo Santos

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