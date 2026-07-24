Atacante japonês jogará por clube do interior gaúcho na Divisão de Acesso

O Rio Grande do Sul terá um representante japonês no futebol do segundo semestre de 2026. O atacante Ryuta Takahashi, de 21 anos, foi anunciado pelo União Frederiquense e defenderá a equipe da região Norte do Estado na Divisão de Acesso.

Longe dos holofotes da dupla Gre-Nal, o jogador chega para vestir a camisa do Leão da Colina e se tornar o primeiro atleta nipônico da história do clube.





Em sua chegada a Frederico Westphalen, Ryuta demonstrou entusiasmo com o novo desafio. O atacante afirmou estar motivado para iniciar os trabalhos e ajudar o clube na busca pelo acesso ao Gauchão de 2027, principal objetivo da temporada.

— Eu estou muito feliz. Cheguei ao clube e tenho recebido muita ajuda de todos — afirma.

Ryuta treina com o restante do elenco do União Frederiquense Renato Padilha / União Frederiquense / Divulgação

Ryuta fala português com alguma dificuldade, mas conta com a experiência de Bruno Coutinho para se comunicar em inglês e entender o que o técnico espera dele.

O atacante, que pertence ao Guarani de Campinas, assinou contrato de empréstimo com o União Frederiquense até o fim da temporada. Na primeira parte do ano, Ryuta defendeu o Pouso Alegre-MG na Série D do Campeonato Brasileiro, competição em que disputou oito partidas.

A contratação chama a atenção pela criatividade da aposta. O vice-presidente de futebol do União Frederiquense, Jardel Piaia, explica como surgiu a negociação para trazer o atleta nipônico ao clube.

— Fizemos a prospecção do atleta e gostamos das suas características. Entramos em contato com o empresário e conseguimos o empréstimo. Quando apareceu o nome do Ryuta, o Bruno Coutinho ficou muito feliz e participou da contratação. Temos muita expectativa com o Ryuta. Tecnicamente, ele é um atleta muito bom — ressalta Piaia.

Atacante de lado e muito rápido, Ryuta espera contribuir com gols e assistências na temporada. Depois de duas experiências no Sudeste do Brasil, o japonês quer se destacar no futebol gaúcho com suas características.

— Eu não me considero tão rápido, mas as pessoas dizem que sou rápido, então pode ser. Eu gosto muito do um contra um — brinca ao ser questionado sobre suas principais qualidades.

No primeiro semestre, Ryuta jogou a Série D pelo Pouso Alegre-MG Roma de Barros / Pouso Alegre FC / Divulgação

Sucesso fora do campo

A chegada de Ryuta ultrapassa a expectativa esportiva criada em torno do novo reforço. Além de representar uma aposta do União Frederiquense dentro de campo, o atacante japonês rapidamente despertou a curiosidade e o carinho dos moradores de Frederico Westphalen.

— Ele virou uma estrela na cidade. Todo mundo tira foto com ele em qualquer lugar — conta Piaia.

A boa recepção fora de campo, no entanto, não garante espaço no time titular. Bruno Coutinho elogia as qualidades de Ryuta, mas ressalta que o atacante terá de disputar posição em igualdade de condições com os demais jogadores do elenco.

— Ele está numa fila para mostrar suas competências e o quanto pode nos ajudar. Mas, como será uma competição “desumana” na parte física, com 15 jogos em 50 dias, todo mundo será oportunizado — afirma Bruno Coutinho.

A Divisão de Acesso começa no sábado, 1º de agosto. O Leão estreia no domingo (2), às 15h, na Arena União Frederiquense, contra o Bagé.

Carreira do Ryuta Takahashi