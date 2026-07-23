Atacante grego Christos Tzolis troca Brugge pelo Arsenal em transferência recorde na Bélgica

O atacante grego Christos Tzolis foi contratado pelo Arsenal junto ao Brugge, anunciou o clube belga nesta quinta-feira (23).
A transferência, estimada em 40 milhões de euros (R$ 231 milhões na cotação atual), estabelece um recorde no futebol da Bélgica.
Tzolis assinou com os 'Gunners', atuais campeões da Premier League e vice-campeões europeus, até 2031.
Aos 24 anos, o atacante grego se torna a venda mais cara da história do futebol belga, superando a transferência do meia-atacante Charles De Ketelaere do Brugge para o Milan por 37,5 milhões de euros (R$ 198 milhões na cotação da época), em 2022.
Contratado em 2024 vindo do Fortuna Düsseldorf, Tzolis se firmou como titular absoluto no Brugge.
Após uma temporada excepcional, encerrada com 17 gols e 23 assistências, ele foi o grande protagonista da conquista do 30º título do Campeonato Belga pelo clube e também recebeu o prêmio de Jogador da Temporada.
* AFP