Atacante belga Loïs Openda é emprestado pela Juventus ao Lyon

O atacante belga Loïs Openda foi emprestado pela Juventus ao Lyon para a temporada 2026-2027, por 3,5 milhões de euros (cerca de R$ 18 milhões), anunciou o clube francês na segunda-feira (27).

Contratar um centroavante de alto nível era a prioridade do Lyon nesta janela de transferências.

Openda, de 26 anos, foi revelado pelas categorias de base do Standard Liège e do Club Brugge, e estreou profissionalmente na temporada 2018-2019 antes de ser emprestado por dois anos ao holandês Vitesse Arnhem.

Em 2022, se transferiu para o RC Lens, que terminou a Ligue 1 na segunda colocação ao final da temporada 2022-2023, na qual o belga marcou 21 gols em 42 partidas.

Em seguida, assinou com o RB Leipzig, onde atuou por dois anos, acumulando 41 gols e 18 assistências.

Esse desempenho lhe rendeu uma transferência para a Juventus em 2025, por meio de um empréstimo pago de 3,3 milhões de euros (R$ 16,9), com obrigação de compra fixada em 42,75 milhões de euros (R$ 219,6 milhões) para o dia 1º de julho de 2026.

No entanto, sua temporada 2025-2026 foi decepcionante, com apenas dois gols marcados em 34 jogos.

Loïs Openda soma 33 convocações para a seleção belga (com 3 gols marcados). Ele participou da Copa do Mundo de 2022, no Catar, mas não foi convocado por Rudi Garcia para o Mundial de 2026, na América do Norte.

O OL iniciará a temporada disputando a terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões contra o Sparta Praga, nos dias 4 e 11 de agosto, com o jogo de volta sendo realizado em casa.

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