Arthur Fery x Alexander Zverev: horário e onde assistir à semifinal de Wimbledon

Arthur Fery e Alexander Zverev se enfrentam nesta sexta-feira (10), às 9h30min (horário de Brasília), pela semifinal de Wimbledon.
Zverev, número 3 do ranking mundial, ganhou recentemente seu primeiro Grand Slam, em Roland Garros. Nas quartas de final, superou o americano Taylor Fritz.
Fery, 23 anos, é a grande surpresa da competição. O britânico, 114º colocado no ranking da ATP, herdou uma vaga de wild card.
Ele se tornou o terceiro jogador com a classificação mais baixa desde 1985 a chegar às semifinais de simples masculino em Wimbledon, atrás apenas de Vladimir Voltchkov (237º), em 2000, e Ivanisevic (125º), em 2001.
Arthur Fery x Alexander Zverev
- Data: 10 de julho, sexta-feira
- Horário: 9h30min (de Brasília)
- Local: Quadra central
- Onde assistir: ESPN e Disney+
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