Arthur Féry, 114º do mundo, vence Cobolli e vai às semifinais de Wimbledon

O tenista britânico Arthur Féry, 114º do ranking mundial e beneficiário de um convite (wildcard) para Wimbledon, protagonizou mais um feito impressionante nesta quarta-feira (8) ao derrotar o italiano Flavio Cobolli (10º do ranking) e avançar às semifinais.

Na Quadra Central, sob o olhar da Rainha Camilla, o filho de Loïc Féry (presidente do FC Lorient) e da ex-tenista profissional Olivia Féry venceu o atual vice-campeão de Roland Garros por 6-4, 7-6 (7/4) e 6-0.

Féry se tornou o primeiro jogador a chegar às semifinais de Wimbledon após receber um convite desde Goran Ivanisevic, campeão em 2001.

Nascido nos arredores de Paris, mas tendo passado a infância e a adolescência a poucos minutos do All England Club, Féry é apenas o quarto tenista masculino a chegar a uma semifinal de Grand Slam após receber um 'wildcard' (convite), juntando-se a Jimmy Connors (US Open de 1991), Henri Leconte (Roland Garros de 1992) e Ivanisevic.

O convite concedido pelos organizadores o dispensou das três rodadas do torneio classificatório e agora ele é o último britânico restante na chave.

"Não consigo acreditar", disse Féry, em sua entrevista após a partida.

"No último game senti emoções que nunca havia experimentado antes", contou, arrancando aplausos estrondosos dos espectadores, que já viraram seus fãs.

"Eu já havia enfrentado o Flavio este ano e o derrotei no Australian Open, o que me deu confiança. Eu sabia que era capaz", continuou Féry. "Mas fiquei muito nervoso antes da partida!", admitiu.

Aos 23 anos, o jogador destro disputava apenas sua segunda partida na Quadra Central, onde havia derrotado o ex-número 3 do mundo Grigor Dimitrov em cinco sets na segunda-feira.

Na sexta-feira, ele vai enfrentar o campeão de Roland Garros, Alexander Zverev (número 3 do ranking), nas semifinais.

O alemão de 29 anos também vive a melhor campanha de sua carreira em Wimbledon, poucas semanas depois de conquistar seu primeiro título de Grand Slam, em Paris.