Arrascaeta é relacionado no Flamengo após desfalcar Uruguai por lesão na Copa do Mundo

Arrascaeta está relacionado para a volta do Flamengo no Brasileirão, diante da Chapecoense, nesta quarta-feira, em Chapecó, e pode retornar aos jogos após quase três meses tratando uma lesão na clavícula. O grave problema o impediu de ser utilizado na Copa do Mundo em campanha frustrante do Uruguai, eliminado na primeira fase.

O astro flamenguista se machucou no dia 29 de abril, em duelo da Libertadores diante do Estudiantes, na Argentina. Ao disputar uma bola no meio com o defensor, acabou caindo de mau jeito e se lesionando. Mesmo assim, foi convocado pelo técnico Marcelo Bielsa.

O Uruguai amargou dois empates (Cabo Verde e Arábia Saudita) e uma derrota (Espanha) na fase de grupos da Copa do Mundo. Arrascaeta, sem condições, apenas observou os tropeços do banco de reservas. Agora, fica à disposição do técnico Leonardo Jardim, mas não deve iniciar a partida.

Em contrapartida, o compatriota Nico de la Cruz será preservado pelo fato de a Arena Condá contar com gramado sintético. O meio-campista ficou no Rio, onde treinou pela manhã, no aguardo do jogo do fim de semana, diante do São Paulo, no Maracanã, também pelo Brasileirão.