Argentina x Inglaterra: o duelo mais acirrado valendo vaga na final da Copa do Mundo

A Argentina de Lionel Messi e a Inglaterra de Harry Kane se enfrentam nesta quarta-feira (15), em Atlanta, na partida mais crucial de sua história repleta de tensão: a semifinal da Copa do Mundo de 2026, com a Espanha aguardando o vencedor na final.

Poucos confrontos internacionais carregam tanta polêmica e intriga quanto o duelo entre Argentina e Inglaterra, uma rivalidade alimentada por dramas dentro e fora de campo.

A Guerra das Malvinas, em 1982, e a 'Mano de Dios' ('Mão de Deus') de Diego Maradona, que eliminou os 'Three Lions' nas quartas de final do Mundial de 1986, no México, são talvez os momentos de maior destaque de um antagonismo que agora está prestes a escrever um novo capítulo.

Nos cinco confrontos anteriores no maior palco do futebol, abrangendo fases de grupos, oitavas de final e quartas de final, a importância da partida não era tão grande. Os europeus levaram a melhor três vezes, enquanto os sul-americanos venceram duas.

Mas desta vez, no Mercedes-Benz Stadium, uma impressionante arena coberta com capacidade para 68.239 espectadores, a partida determinará se a Argentina chegará à sua segunda final consecutiva ou se a Inglaterra avançará para a sua primeira decisão em seis décadas.

"Diego é uma bandeira muito importante para o país, e esperamos conseguir algo semelhante ao que eles alcançaram em 86", disse o meio-campista Alexis Mac Allister aos repórteres nesta terça-feira.

No entanto, ambos os lados pediram calma antes de uma partida que será disputada com o outro finalista já definido: a Espanha, que derrotou a França por 2 a 0 nesta terça-feira, em Arlington, perto de Dallas.

"É uma partida de futebol. Não posso misturar as coisas, especialmente por respeito ao que aconteceu há tantos anos", disse o técnico da Argentina, Lionel Scaloni, nesta terça, referindo-se à Guerra das Malvinas.

- Disputa pela Chuteira de Ouro -

A Argentina chega ao confronto após uma trajetória desgastante: derrotou Cabo Verde, estreante no torneio, por 3 a 2 na prorrogação na fase de 16-avos de final, e a Suíça por 3 a 1 nas quartas de final. Nas oitavas, protagonizou uma virada dramática contra o Egito, vencendo também por 3 a 2.

No entanto, a partida contra 'La Nati' registrou um detalhe curioso: foi o primeiro jogo do torneio de 2026 em que Lionel Messi não marcou gols, embora ele continue empatado com o francês Kylian Mbappé na artilharia da competição, com oito gols.

Aos 39 anos, o capitão buscará chegar à sua terceira final de Copa do Mundo, após a derrota para a Alemanha no Mundial do Brasil em 2014 e a vitória sobre a França no Catar em 2022.

A missão não será fácil naquele que será seu primeiro confronto contra a Inglaterra, a única seleção campeã mundial que ele jamais enfrentou.

"É especial porque eles são uma grande equipe, uma potência, e é sempre ótimo jogar contra um time assim", disse o camisa 10 após a vitória nas quartas de final.

Em busca de sua segunda final de Copa do Mundo - tendo conquistado seu único título em casa, em 1966 -, a seleção inglesa conta com uma dupla poderosa para desafiar Messi e seus companheiros: Harry Kane e Jude Bellingham.

- Resiliência dos dois lados -

Somados, eles marcaram doze (seis cada) dos treze gols anotados pela equipe comandada pelo técnico alemão Thomas Tuchel.

Os 'Three Lions' chegaram à Copa do Mundo como uma das seleções favoritas. Em termos de estatísticas e resultados, fizeram jus a esse status, embora o futebol apresentado tenha deixado a desejar e a equipe tenha enfrentado dificuldades em sua trajetória até as semifinais.

"Estamos nos preparando para a melhor versão da Argentina. Esperamos, desejamos e exigimos o melhor de nós mesmos amanhã para uma grande partida de futebol", disse Tuchel nesta terça-feira.

Os inventores do esporte tropeçaram contra Gana (0 a 0) na fase de grupos, mas viraram o jogo para vencer a República Democrática do Congo por 2 a 1 na fase de 16-avos de final e derrotaram a Noruega por 2 a 1 nas quartas de final, com um gol na prorrogação.

Na vitória por 3 a 2 sobre o México, nas oitavas de final, a equipe resistiu bravamente com um jogador a menos durante quase todo o segundo tempo. Munidos dessa resiliência crescente, eles tentarão estragar a sexta e última Copa do Mundo daquele que muitos consideram o maior jogador de futebol da história.

"Sabemos o quão bom ele é, sabemos o que ele conquistou no futebol e a consistência que manteve por tanto tempo", disse Kane à ITV. "Mas o jogo é contra a Argentina, não contra Lionel Messi... Estamos enfrentando um grupo forte, uma grande equipe com jogadores fantásticos."