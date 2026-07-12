Argentina vence Suíça na prorrogação (3-1) e vai enfrentar Inglaterra na semifinal da Copa

Com dois gols na prorrogação de mais uma partida dramática, a Argentina derrotou a Suíça por 3 a 1 em Kansas City, neste sábado (11), e avançou para as semifinais da Copa do Mundo de 2026, onde vai enfrentar a Inglaterra.
Após o empate em 1 a 1 no tempo regulamentar, Julián Álvarez marcou um gol espetacular aos 112 minutos e Lautaro Martínez garantiu a vitória nos acréscimos (120'+1) contra uma Suíça que jogava com um homem a menos desde os 72 minutos.
Na semifinal, na quarta-feira, a Argentina, que sofreu bastante neste torneio, vai enfrentar a seleção inglesa, que mais cedo derrotou a Noruega também na prorrogação (2-1).
Um dia antes, França e Espanha fazem a outra semifinal.
Messi enfrentará a Inglaterra em uma partida de Copa do Mundo exatamente 40 anos depois que outra lenda argentina, Diego Maradona, protagonizou dois momentos icônicos contra os britânicos: o 'Gol do Século' e a 'Mano de Dios' ('Mão de Deus').
Neste sábado, pela primeira vez nesta Copa, Messi não balançou as redes, embora continue sendo o artilheiro com oito gols, empatado com o francês Kylian Mbappé.
No entanto, o astro do Inter Miami, de 39 anos, alcançou a marca de 10 assistências em Copas do Mundo graças à cobrança de escanteio que Alexis Mac Allister desviou de cabeça para o fundo da rede, aos 10 minutos.
Dan Ndoye empatou para a Suíça no segundo tempo (67'), mas os europeus complicaram a própria situação cinco minutos depois, quando Breel Embolo recebeu o segundo cartão amarelo por simulação.
A Argentina conseguiu prolongar aquela que muito provavelmente será a última Copa do Mundo de Messi por pelo menos mais uma partida, embora tenha feito isso após mais um duelo extenuante, repetindo o roteiro de suas vitórias anteriores, sobre Cabo Verde e Egito.
Escalações:
Argentina: Emiliano Martínez - Nahuel Molina (Gonzalo Montiel, 85'), Cristian Romero (Nicolás Otamendi, 105'), Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico (Nicolás González, 78') - Leandro Paredes (Jose Manuel López, 110'), Alexis Mac Allister, Enzo Fernández (Thiago Almada, 90'), Rodrigo De Paul (Lautaro Martínez, 85') - Lionel Messi e Julián Álvarez. Técnico: Lionel Scaloni
Suíça: Gregory Kobel - Nico Elvedi, Manuel Akanji, Ricardo Rodríguez (Eray Coemert, 90'+5) - Denis Zakaria (Ardon Jashari, 96'), Remo Freuler (Ruben Vargas, 115'), Granit Xhaka, Djibril Sow (Silvan Widmer, 86'), Fabian Rieder (Miro Muheim, 86') - Breel Embolo e Dan Ndoye (Zeki Amdouni, 86'). Técnico: Murat Yakin.
* AFP