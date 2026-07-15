Argentina vence Inglaterra de virada (2-1) e vai enfrentar Espanha na final da Copa do Mundo

Quando tudo parecia perdido, a Argentina ressuscitou mais uma vez e protagonizou uma virada épica de 2 a 1 sobre a Inglaterra nesta quarta-feira (15), em Atlanta, para garantir sua vaga na final da Copa do Mundo de 2026, onde enfrentará a Espanha.

Os atuais campeões mundiais vão lutar pelo tetracampeonato contra a 'Roja' em uma decisão inédita no domingo, em East Rutherford (nos arredores de Nova York), onde se espera que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, entregue o troféu após cinco semanas de competição.

A 'Albiceleste' realizou mais um milagre neste torneio, na América do Norte, ao desmontar a defesa dos 'Three Lions' em um intervalo de sete minutos: primeiro com um chute de longa distância de Enzo Fernández (85') e, depois, com uma cabeçada de Lautaro Martínez (90'+2), já nos acréscimos.

Seu grande líder e figura central, Lionel Messi, participou dos dois gols: ele preparou a jogada para o chute de Fernández e, mais tarde, fez um cruzamento com o pé direito, o mais fraco, permitindo que 'El Toro' acabasse com o sonho da Inglaterra de chegar à sua primeira final em 60 anos.

No domingo, o capitão da 'Albiceleste' vai igualar o ex-lateral-direito Cafu como um dos únicos jogadores a disputar três finais do principal torneio de futebol do mundo. Messi jogou na derrota para a Alemanha no Mundial do Brasil em 2014 e na vitória sobre a França no Catar em 2022.

A Inglaterra, que marcou com Anthony Gordon (55') em sua única finalização na direção do gol, sofre uma nova decepção e agora terá de se contentar com a disputa pelo terceiro lugar contra a França, no sábado, em Miami.

Se vencer a Espanha, a Argentina se tornará a primeira seleção a conquistar duas Copas do Mundo consecutivas desde o Brasil de Pelé e Garrincha, que venceu os torneios de 1958 e 1962.

Escalações:

Inglaterra: Jordan Pickford - Reece James (Dan Burn 82'), Marc Guéhi, John Stones (Ivan Toney 90+6), Djed Spence (Marcus Rashford 90+6') - Declan Rice (Nico O'Reilly 82'), Elliot Anderson - Morgan Rogers, Jude Bellingham, Anthony Gordon (Ezri Konsa Ngoyo 72') - Harry Kane (cap). Técnico: Thomas Tuchel.

Argentina: Emiliano Martínez - Nahuel Molina (Gonzalo Montiel 72'), Cristian Romero, Lisandro Martínez (Nicolás Otamendi 72'), Nicolás Tagliafico (Lautaro Martínez 81') - Giuliano Simeone (Rodrigo De Paul 72'), Leandro Paredes (Nicolás González 64'), Alexis Mac Allister, Enzo Fernández - Lionel Messi (cap), Julián Álvarez. Técnico: Lionel Scaloni.