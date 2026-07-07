Argentina vence Egito de virada (3-2) e vai às quartas da Copa do Mundo

Depois de sair perdendo por 2 a 0, a Argentina venceu o Egito de virada por 3 a 2 nesta terça-feira (7), em Atlanta, e avançou às quartas de final da Copa do Mundo.

A atual campeã mundial esteve à beira do abismo quando os egípcios abriram vantagem com os gols de Yasser Ibrahim (15') e Mostafa Ziko (67').

Porém, em um espaço de quatro minutos, Cristian Romero (79') e Lionel Messi (83') igualaram o placar e Enzo Fernández (90'+2) completou a virada argentina.

"Já se passaram quatro anos desde o Catar, e o que viemos fazer aqui é representar nosso país em uma Copa do Mundo e vencê-la novamente", disse Fernández após o apito final.

"Temos um grupo fenomenal que nunca se dá por vencido, independentemente das adversidades", acrescentou o meio-campista do Chelsea.

Aliviando a tensão, Messi caiu no choro no Mercedes-Benz Stadium após uma partida que poderia ter sido a última de sua carreira em Copas do Mundo.

A Argentina, que já tinha passado sufoco contra Cabo Verde na fase de 16-avos de final, sobreviveu a um teste ainda maior, numa tarde em que a sorte parecia estar totalmente contra a equipe, incluindo mais um pênalti perdido por seu camisa 10.

Messi poderia ter empatado a partida em 1 a 1 aos 21 minutos, mas sua cobrança foi defendida pelo goleiro Mostafa Shobeir.

O astro argentino, que já tinha errado uma penalidade máxima contra a Áustria na fase de grupos, soma quatro pênaltis perdidos nos seis Mundiais que disputou.

Ainda assim, Messi foi mais uma vez decisivo para a Argentina, marcando seu oitavo gol no torneio, do qual é o artilheiro, e ampliando sua sequência de gols em nove jogos consecutivos de Copa.

- Egito assusta -

Alertado com a dependência excessiva de Messi, o técnico Lionel Scaloni fez ajustes na equipe para evitar um sufoco como na vitória sobre Cabo Verde por 3 a 2 na prorrogação.

Mas os 'Faraós', com o espírito de luta de seu técnico, Hossam Hassan, abalaram a defesa da 'Albiceleste' fazendo pressão no campo de ataque.

A estratégia ousada deu resultado aos 15 minutos, quando Yasser Ibrahim saltou mais alto que o zagueiro Lisandro Martínez e abriu o placar de cabeça.

Pela primeira vez nesta Copa do Mundo, a Argentina ficou em desvantagem, mas a chance de reagir veio pouco depois, quando a arbitragem marcou pênalti por uma falta em Tagliafico dentro da área.

Messi mais uma vez assumiu a responsabilidade, mas Shobeir pulou no canto certo e defendeu a cobrança do astro argentino.

O goleiro egípcio já havia defendido outro pênalti decisivo na fase de grupos, contra o Irã.

- Gol anulado -

Depois do intervalo, a Argentina pressionou ainda mais, mas o Egito chegou ao segundo gol em um contra-ataque concluído pelo atacante Mostafa Ziko.

Em meio a comemoração egípcia, o árbitro foi chamado pelo VAR e acabou anulando o gol devido a uma falta de Marawan Attia em Lisandro Martínez no início da jogada.

A Argentina respirou aliviada, mas logo repetiu o mesmo erro, permitindo que Ziko marcasse novamente em outro contra-ataque. Dessa vez, o gol foi validado.

Mostafa Mohamed Zaki, apelidado de 'Pequeno Zico' em homenagem ao ex-craque brasileiro, balançou a rede aproveitando uma assistência de Haissem Hassan, em uma jogada que começou num escanteio a favor da Argentina.

Mas os campeões mundiais ainda tinham uma esperança e começaram a reação com o zagueiro Cristian Romero diminuindo de cabeça.

Na sequência, Messi apareceu para garantir ao menos a prorrogação com um chute de primeira de dentro da área.

Mas o relógio deu à Argentina mais alguns minutos e, em um contra-ataque, Lautaro Martínez cruzou para Enzo Fernández marcar, também com uma cabeçada, o gol da vitória e da classificação.