Argentina vence Egito de virada (3-2) e vai às quartas da Copa do Mundo

Depois de sair perdendo por 2 a 0, a Argentina venceu o Egito de virada por 3 a 2 nesta terça-feira (7), em Atlanta, e avançou às quartas de final da Copa do Mundo.
A atual campeã mundial esteve à beira do abismo quando os egípcios abriram vantagem com os gols de Yasser Ibrahim (15') e Mostafa Ziko (67').
Porém, em um espaço de quatro minutos, Cristian Romero (79') e Lionel Messi (83') igualaram o placar e Enzo Fernández (90'+2) completou a virada argentina.
Aliviando a tensão, Messi caiu no choro no Mercedes-Benz Stadium após uma partida que poderia ter sido a última de sua carreira em Copas do Mundo.
A Argentina, que já tinha passado sufoco contra Cabo Verde na fase de 16-avos de final, sobreviveu a um teste ainda maior, numa tarde em que a sorte parecia estar totalmente contra a equipe, incluindo mais um pênalti perdido por seu camisa 10.
Messi poderia ter empatado a partida em 1 a 1 aos 21 minutos, mas sua cobrança foi defendida pelo goleiro Mostafa Shobeir.
O astro argentino, que já tinha errado uma penalidade máxima contra a Áustria na fase de grupos, soma quatro pênaltis perdidos nos seis Mundiais que disputou.
Ainda assim, Messi foi mais uma vez decisivo para a Argentina, marcando seu oitavo gol no torneio, do qual é o artilheiro, e ampliando sua sequência de gols em nove jogos consecutivos de Copa.
Escalações:
Argentina: Emiliano Martínez - Nahuel Molina (Gonzalo Montiel, 73'), Cristian Romero (Nicolás Otamendi, 90'+5), Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico (Nicolás González, 66') - Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Rodrigo De Paul (Lautaro Martínez, 66') - Lionel Messi e Julián Álvarez (Facundo Medina, 90'+5). Técnico: Lionel Scaloni
Egito: Mostafa Shobeir - Yasser Ibrahim, Mohamed Hany, Ramy Rabia, Karim Hafez - Emam Ashour (Hamdy Fathy, 46), Mostafa Zico (Omar Marmoush, 80), Mohanad Lashin (Zizo, 90+6), Marawan Attia - Mohamed Salah e Haissem Hassan (Trezeguet, 73'). Técnico: Hossam Hassan.
* AFP