Argentina 'não é invencível', diz técnico da Suíça, adversária nas quartas de final da Copa

O técnico da Suíça, Murat Yakin, descreveu como "um sonho" a perspectiva de enfrentar a atual campeã, a Argentina, que já teve dificuldades para avançar nas fases de mata-mata, nas quartas de final da Copa do Mundo de 2026.

A seleção suíça derrotou a Colômbia por 4 a 3 nos pênaltis em Vancouver, no Canadá, nesta terça-feira, e disputará uma vaga nas semifinais no sábado, em Kansas City, contra a 'Albiceleste' de Lionel Messi.

"Agora vamos jogar contra a atual campeã. É uma oportunidade única para nós. No entanto, vimos que a Argentina não é invencível. Acredito que trabalhamos muito e agora temos essa oportunidade", disse Yakin em entrevista coletiva.

"Será uma partida muito interessante. Do ponto de vista tático, tentaremos competir de igual para igual com a atual campeã. E será incrível", comentou.

A Argentina havia precisado da prorrogação para vencer a surpreendente seleção de Cabo Verde por 3 a 2 na fase de 16-avos de final e, nesta terça-feira, protagonizou uma virada épica contra o Egito, vencendo novamente por 3 a 2, para chegar às quartas de final.

"É um sonho. A Argentina nos espera. Temos qualidade em campo, e acho que isso ficou provado hoje. A maturidade dos nossos jogadores, a qualidade deles... Acredito que podemos alcançar grandes feitos com esta equipe", comentou Yakin.

Para o lateral-esquerdo Ricardo Rodríguez, "a Argentina é uma equipe fantástica, com jogadores muito fortes e um bom técnico", e "eles têm o melhor", disse ele, referindo-se a Messi.