Argentina desembarca com tapete vermelho em Buenos Aires após vice da Copa do Mundo

A Argentina chegou a Buenos Aires na noite desta segunda-feira após o vice-campeonato da Copa do Mundo. Os argentinos perderam para a Espanha por 1 a 0, na prorrogação, no domingo, no MetLife Stadium, em East Rutherford, nos Estados Unidos.

A delegação desembarcou no Aeroporto Internacional de Ezeiza por volta das 19h, em um voo direto de Nova York. O time foi recebido com tapete vermelho e pela Orquestra do Regimento de Granadeiros a Cavalo, que executou, entre outras canções, "Muchachos".

Alguns jogadores não estavam com a delegação, entre eles Lionel Messi. Enzo Fernández, expulso na final, foi outra ausência. Rodrigo De Paul, Julián Álvarez, Gerónimo Rulli, Lautaro Martínez, Nicolás Paz, Cristian Romero, Nahuel Molina e Juan Musso completam a lista.

Os primeiros a deixar a aeronave foram o técnico Lionel Scaloni, acompanhado pelo zagueiro Nicolás Otamendi e pelo presidente da Associação do Futebol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia. Em seguida, os atletas desfilaram em um ônibus aberto pelas ruas da capital e foram saudados por milhares de torcedores.