Árbitro esloveno Slavko Vincic apitará final da Copa do Mundo entre Espanha e Argentina

O árbitro esloveno Slavko Vincic foi escolhido pela Fifa para apitar a final da Copa do Mundo entre Espanha e Argentina, que será disputada no domingo no MetLife Stadium, em East Rutherford, na região metropolitana de Nova York.
No torneio na América do Norte, Vincic, de 46 anos, atuou no empate entre Brasil e Marrocos (1 a 1) e na vitória da Argélia sobre a Jordânia (2 a 1) na fase de grupos, além da classificação do México sobre o Equador (2 a 0) nas oitavas de final.
Ele agora será o primeiro árbitro esloveno a apitar uma final de Copa.
Vincic estreou em Mundiais na edição de 2022, no Catar, onde trabalhou em jogos da primeira fase, inclusive na surpreendente vitória da Arábia Saudita sobre a Argentina por 2 a 1.
Ao longo de sua carreira, apitou cinco jogos da seleção espanhola, com balanço favorável à 'Roja': três vitórias e dois empates, incluindo a semifinal da Eurocopa de 2024 contra a França (2 a 1).
Na Europa, atua regularmente nos principais torneios, com destaque para a final da Liga dos Campeões de 2024, que terminou com a vitória do Real Madrid sobre o Borussia Dortmund por 2 a 0, e a final da Liga Europa de 2022, em que o Eintracht Frankfurt venceu o Rangers nos pênaltis (5-4 após empate em 1 a 1).
A Fifa também anunciou que o venezuelano Jesús Valenzuela será o árbitro da disputa do terceiro lugar entre França e Inglaterra, no sábado, em Miami.
Valenzuela, de 42 anos, já apitou um jogo da França no Mundial de 2022, a vitória por 3 a 1 sobre a Polônia nas oitavas de final, depois de ter atuado no empate em 0 a 0 entre Inglaterra e Estados Unidos na fase de grupos.
Na edição de 2026, foi o árbitro nas vitórias da Austrália sobre a Turquia (2 a 0) e da Bósnia e Herzegovina sobre o Catar (3 a 1) na primeira fase, além do duelo de oitavas de final em que a Noruega derrotou a Costa do Marfim (2 a 1).
* AFP