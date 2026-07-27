Após lesão e perda do pai, Felipe Meligeni comemora título em São Paulo: "Espero que, onde ele estiver, esteja orgulhoso de mim"

Meligeni vibra com vitória em São Paulo. Fotojump / Divulgação

O tenista brasileiro Felipe Meligeni conquistou no domingo (26) o título do Santos Brasil Tennis Classic, torneio ITF M25, que distribuiu US$ 30 mil (R$ 15,2 mil) em premiação total e 25 pontos no ranking ao campeão. Na decisão, ele superou o compatriota Paulo Saraiva.

Ex-número 117 do mundo, o paulista de 28 anos encerrou um jejum de mais de um ano sem vencer uma competição, após ganhar dois challengers consecutivos no México em março e abril de 2025.

Nesse período, Meligeni passou por uma cirurgia nas costas, em agosto do ano passado, para a "correção de uma hérnia extrusa na vértebra L5-S1, com compressão do nervo ciático — lesão que irradiava dores para a perna e o glúteo", sofreu uma lesão no tendão de Aquiles que o afastou das quadras por mais um período e ainda teve que conviver com um drama familiar, após perder o pai, Felipe Rodrigues Alves, vítima de um AVC, no período em que o jogador se recuperava da cirurgia.

Esses fatores somados tornaram o título do torneio em São Paulo algo fundamental para a retomada da carreira do sobrinho do ex-jogador Fernando Meligeni.

— Espero que, onde ele estiver, esteja orgulhoso de mim. Estou muito feliz por voltar a jogar uma final em um domingo e conseguir vencer. Quero agradecer também pelas palavras do Paulo (Saraiva) no fim do jogo, quando disse para eu sempre pensar no meu pai nos momentos importantes — disse Felipe Meligeni, que fez questão de agradecer a presença da família e do público.

— (Quero) agradecer a toda a organização do torneio e ao Esporte Clube Pinheiros por abrirem as portas para nós. Estou muito feliz com esse resultado e por poder voltar a vencer jogando em casa, com a minha família e essa torcida que apoiou toda a semana — concluiu o tenista que conquistou o décimo troféu profissional da carreira,o quinto ITF, somando também cinco títulos de Challenger.