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Após lesão e perda do pai, Felipe Meligeni comemora título em São Paulo: "Espero que, onde ele estiver, esteja orgulhoso de mim"

Tenista encerrou período de mais de um ano sem títulos após desafios físicos e pessoais, voltando a vencer em São Paulo

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André Silva

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