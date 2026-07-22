Após aposentadoria, Ketleyn Quadros revela sonho de ser mãe: “Agora, minha medalha é minha família”

Evento foi realizado na noite desta quarta (22), na Sogipa. João Praetzel / Agencia RBS

A primeira mulher do Brasil a conquistar uma medalha individual em Jogos Olímpicos anunciou sua aposentadoria nesta quarta-feira (22) em cerimônia na Sogipa. Aos 38 anos, Ketleyn Quadros, bronze em Pequim 2008, oficializou o fim da sua carreira no judô.

Com mais de 400 lutas nos mais diversos tatames do mundo, a agora ex-judoca da Sogipa se despede oficialmente das competições com um legado que abriu caminhos para gerações e fez do seu nome um símbolo de inspiração para o judô brasileiro. Agora, parte em busca de um novo sonho e de sua maior medalha: ser mãe.

— Eu tenho vários grandes sonhos, mas com certeza, sem dúvida, a construção da minha família é fundamental. Eu sempre soube que eu seria uma mãe, mas acho que porque eu escolhi fazer o judô, eu admiro as mães atletas, as mães judocas, mas assim, eu não conseguiria, sei lá, ir e deixar meu neném. Agora, a minha medalha olímpica é a minha família. Então essa projeção da família crescer, coloquei um limite de pelo menos até 40 anos — disse em entrevista exclusiva a Zero Hora.

Ketleyn ainda tem outro bronze olímpico. Em Paris 2024, na estreia da competição por equipes, subiu ao pódio ao lado de seus colegas. As medalhas foram frequentes para a atleta natural do Distrito Federal.

Além dos dois bronzes olímpicos, estão três medalhas no Campeonato Mundial por Equipes (1 prata e 2 bronzes); seis em Campeonato Pan-Americano (1 prata e 5 bronzes); oito em Grand Slam (2 ouros, 3 pratas e 3 bronzes); 8 em Grand Prix (2 ouros, 3 pratas e 3 bronzes); cinco nas extintas etapas de Copa do Mundo (1 ouro, 3 pratas e 1 bronze); e um bronze nos Jogos Pan-Americanos Santiago 2023.

— Eu sou muito realizada na modalidade que eu escolhi. Graças a Deus, a minha família permitiu que eu vivesse numa época que eu não conseguia ir sozinha. Eu sou muito grata. Estou em paz. Então, hoje eu acho que é um fechamento de ciclo, mas, assim, fechando com chave de ouro, porque eu não vejo a hora, sabe, de iniciar uma nova jornada — disse

Ainda que tenha tantas conquistas, a ex-judoca parece ainda não ter ideia do legado deixado à modalidade.

— As pessoas sempre perguntam se eu tenho dimensão das conquistas, do que foi esse abrir de portas e até hoje acho que não tenho toda a dimensão de do quanto isso significou, mas eu consigo perceber na prática vendo mais mulheres dentro do tatame, ocupando vários espaços, quando eu comecei judô não tinha nenhuma menina — ressaltou.