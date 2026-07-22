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Medalhista olímpica
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Após aposentadoria, Ketleyn Quadros revela sonho de ser mãe: “Agora, minha medalha é minha família”

Agora ex-judoca da Sogipa, atleta de 38 anos foi homenageada em cerimônia nesta quarta-feira em Porto Alegre

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João Praetzel

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