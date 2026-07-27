Aos 59 anos, Miura marca 1º gol em 4 anos e se torna o jogador mais velho a balançar as redes

Kazu Miura voltou a marcar um gol oficial aos 59 anos e se tornou o jogador mais velho da história a balançar as redes como profissional. O atacante japonês anotou o tento na vitória do Fukushima United por 7 a 0 sobre o Iwaki Furukawa, pela Copa do Imperador do Japão, e encerrou um jejum de quase quatro anos sem marcar.

O lance aconteceu aos sete minutos do segundo tempo, quando o veterano aproveitou um cruzamento e finalizou de primeira para marcar o sexto gol do Fukushima United na goleada.

O último gol oficial do japonês havia sido registrado em novembro de 2022, quando defendia o Suzuka Point Getters. Desde então, o atacante não havia voltado a balançar as redes em uma partida oficial. O resultado também garantiu ao Fukushima United a classificação na fase preliminar do torneio regional.

Vale mencionar que Miura tem relação com o futebol brasileiro. O atacante iniciou sua trajetória profissional em 1986 e passou por clubes como Santos, Palmeiras, Coritiba e CRB antes de retornar ao Japão e construir uma das carreiras mais longevas da história do futebol.