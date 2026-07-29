Aos 40 anos, Neuer cogita a aposentadoria no fim da temporada: 'Tudo indica que sim'

Neuer é apontado como um dos maiores goleiros da história. Ina Fassbender / AFP

Um dos maiores nomes da história do futebol da Alemanha já está pensando em pendurar as luvas. Aos 40 anos, o goleiro Manuel Neuer admitiu, em entrevista ao jornal alemão Bild, que esta deve ser a sua última temporada como atleta profissional.

Ele está realizando a pré-temporada com o Bayern de Munique em Rottach-Egern, na Alemanha, e renovou seu vínculo até junho de 2027. Com o contrato curto, o veterano já vê a aposentadoria dos campos de futebol como o próximo passo a ser dado.

— Não vou jogar toda a partida pensando que talvez seja a minha última. Independentemente de talvez ter atuado pela última vez em um ou outro estádio. Mas tudo indica que sim, que eu vou parar — afirmou o goleiro alemão.

Campeão do mundo em 2014 pela seleção da Alemanha, no Mundial que foi realizado no Brasil, Neuer comentou sobre esse final de carreira e falou sobre o prazer de defender o Bayern.

— Estou fazendo isso por mim mesmo porque sei que sou capaz de ajudar a equipe. Gosto muito de fazer parte desse time e estar ao lado da comissão técnica. Nossa equipe está em ótimo nível e sempre em condições de disputar títulos — afirmou.