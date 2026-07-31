Anunciado há uma semana pelo Colo-Colo, Vozinha pode acertar com outro clube

Sensação da Copa do Mundo de 2026, Vozinha está com a vida agitada após o torneio. O goleiro de Cabo Verde foi anunciado como novo reforço do Colo-Colo, na última sexta-feira (24), e era esperado no início desta semana para a sua apresentação oficial no clube chileno.
No entanto, o jogador não apareceu e teve a sua chegada em Santiago adiada três vezes. O motivo? O jogador teria mudado de planos e estaria perto de acertar sua ida ao Berkane, do Marrocos, segundo informou o ge.globo.
A expectativa era que o goleiro de 40 anos desembarcasse na capital chilena na terça-feira (28), o que não ocorreu. A nova data ficou para o dia seguinte, e o desfecho foi o mesmo: o caboverdiano não apareceu. A nova data foi remarcada para quinta-feira, mas o planejamento não se concretizou novamente.
O anúncio da contratação por parte do Colo-Colo veio através das redes sociais do clube chileno, que escreveu: "Bem-vindo, te esperamos no Estádio Monumental".
Sem nem sequer ter colocado os pés no novo clube, Vozinha aguarda a proposta oficial do time africano para concretizar a chegada ao Berkane.
Agora, Vozinha é esperado no Marrocos, onde deve assinar um contrato com o Berkane. Algo que pode facilitar o acerto com o novo clube é a provável chegada do técnico Bubista, comandante de Cabo Verde na Copa do Mundo, ao clube marroquino.
Segundo a Rádio ADN, do Chile, Vozinha receberia um salário de 47 milhões de pesos chilenos mensais, cerca de R$ 254 mil, no Colo-Colo.
O jogador de 40 anos assinou contrato por 18 meses com os chilenos, ficando abaixo de Arturo Vidal, maior nome e salário da equipe.
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