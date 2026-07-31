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Anunciado há uma semana pelo Colo-Colo, Vozinha pode acertar com outro clube

Goleiro de Cabo Verde mudou os planos da carreira e está perto de concretizar sua ida ao Berkame, do Marrocos

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Zero Hora

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