Antonelli vence o GP da Bélgica e aumenta vantagem na F1; Bortoleto termina em 8º

O italiano Kimi Antonelli venceu o GP da Bélgica na manhã deste domingo (13) e abriu vantagem na liderança da Fórmula 1. Embora tenha enfrentado algumas dificuldades no circuito de Spa-Francorchamps, o piloto da Mercedes se recuperou ao longo do Grande Prêmio e ganhou sem muitas dificuldades, apesar da briga intensa com Charles Leclerc nas últimas voltas.

Embora tenha ameaçado o jovem italiano, o piloto monegasco ficou com a segunda colocação e conseguiu aumentar a pontuação no campeonato, se aproximando dos líderes, principalmente de George Russell, que abandonou a prova logo na segunda volta. O holandês Max Verstappen completou o pódio, após iniciar o GP na segunda colocação.

Um pouco mais atrás, o brasileiro Gabriel Bortoleto fechou com a 8ª posição e pontuou pela segunda vez consecutiva na competição. No GP de Silverstone, realizado no início do mês, o piloto da Audi também terminou com o 8º lugar. Agora o paulista soma dez pontos na Fórmula 1 e aumenta a discrepância para o companheiro de equipe Nico Hülkenberg, que ainda não pontuou.

PRIMEIRA PARTE DA PROVA TEVE SAÍDA DE RUSSELL E INÍCIO RUIM DE BORTOLETO

A largada da prova teve disputa acirrada entre o pole Kimi Antonelli com Max Verstappen. O piloto da Red Bull tomou a primeira posição nas primeiras curvas e aumentou a pressão sobre o adversário. No entanto, o holandês não segurou a vantagem por muito tempo e acabou superado pelo piloto da Mercedes e também por Charles Leclerc, da Ferrari.

Um pouco mais atrás, um choque entre Lewis Hamilton e George Russell retirou o piloto da Mercedes da corrida, que ficou travado na brita. O safety car foi acionado e a corrida ficou neutralizada por três voltas. O vice-líder da competição saiu muito irritado do veículo. Enquanto o heptacampeão levou uma punição de cinco segundos da comissão. Quase simultaneamente, Esteban Ocon foi tocado na suspensão dianteira esquerda por Oliver Bearman e saiu da pista.

A corrida retornou com mais disputa na ponta de cima da prova. Max Verstappen partiu para cima de Charles Leclerc e retomou a segunda colocação. Já o brasileiro Gabriel Bortoleto, que largou da 8ª posição, não começou em boa rotação e perdeu posições para Franco Colapinto, Pierre Gasly e Lando Norris.

Antes da 09ª volta, outra colisão entre pilotos. Oscar Piastri e Charles Leclerc se chocaram no fim da reta Kemmel e um pedaço de asa voou na pista. O piloto da McLaren levou a pior e o monegasco ficou com a terceira colocação. Um pouco mais adiante, Lewis Hamilton também ultrapassou o australiano.

ISACK HADJAR CONSEGUE RECUPERAÇÃO APÓS LARGAR EM ÚLTIMO

O piloto da Red Bull conseguiu uma ótima recuperação no circuito de Spa-Francorchamps, após largar da última colocação após receber punição no meio da semana após a equipe realizar a substituição de vários componentes da unidade de potência do carro. O francês realizou os dois pit-stops logo cedo e a estratégia deu muito certo: retorno rápido à zona de pontuação.

Na ponta da corrida, o italiano Kimi Antonelli tentou aproveitar o safety car virtual para fazer a primeira parada, mas a sinalização foi finalizada assim que entrou no pit lane. Ele retornou atrás de Lando Norris, que também já tinha realizado a parada. Outro piloto que fez uma boa parada foi Charles Leclerc, retornando à frente do líder do campeonato. O monegasco não demorou para ultrapassar Norris e tomou a ponta na volta 23, na reta Kemmel.

Antonelli conseguiu ultrapassar Lando Norris sem dificuldades também na reta Kemmel e assumiu a vice-liderança na volta 26. Por outro lado, o monegasco Leclerc conseguiu uma boa vantagem sobre o adversário e continuava sem pressão na ponta do Grande Prêmio. Já o companheiro de Ferrari, Lewis Hamilton, teve um problema quando foi para os boxes e acertou um dos membros da equipe. A organização deixou a investigação para depois da corrida.

Gabriel Bortoleto, que começou mal a corrida, conseguiu uma boa recuperação e conseguiu novamente a 8ª colocação. Apesar da distância considerável para Isack Hadjar, o brasileiro abriu uma vantagem de quase quatro segundos para Arvid Lindblad e ficou mais próximo de pontuar novamente na Fórmula 1.

Quem abandonou a corrida na volta 27 foi Lance Stroll, da Aston Martin, com um problema na embreagem. O canadense foi o terceiro a deixar a prova, após desistências de George Russell e Sérgio Perez. Já o argentino Franco Colapinto fez bonito na volta 31 e conseguiu uma bela ultrapassagem sobre Pierre Gasly e Liam Lawson nas Les Combes. O piloto da Alpine conquistou a 10ª posição.

LECLERC E ANTONELLI BRIGAM PELA LIDERANÇA NAS ÚLTIMAS VOLTAS

O italiano Kimi Antonelli diminuiu a diferença de Charles Leclerc na ponta do GP e conseguiu uma bela ultrapassagem na volta 34. Ele utilizou a reta Kemmel para liquidar o adversário e reassumir a liderança da prova. O piloto da Ferrari tentou se manter próximo da Mercedes para ativar o botão de ultrapassagem, mas Kimi abriu vantagem e fez a melhor volta da corrida, com 1m49s305.

Mesmo sofrendo com as investigações, Lewis Hamilton continuou com gás na última etapa da prova e tomou a quarta posição de Oscar Piastri. Enquanto isso, o outro experiente Fernando Alonso tomava a segunda volta na corrida.

CONFIRA O RESULTADO DO GP DA BÉLGICA

1. Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes), 1min49s963

2. Charles Leclerc (MON/Ferrari), a 1s952

3. Max Verstappen (HOL/Red Bull), a 11s586

4. Lewis Hamilton (ING/Ferrari), a 17s245

5. Oscar Piastri (AUS/McLaren), a 18s988

6. Isack Hadjar (FRA/Red Bull), a 23s307

7. Lando Norris (ING/McLaren), a 24s014

*8. Gabriel Bortoleto (BRA/Audi) a 49s140

9. Arvid Lindblad (ING/Racing Bulls), a 50s406

10. Franco Colapinto (ARG/Alpine), 1min16s037

11. Pierre Gasly (FRA/Alpine), a 1min16s991

12. Liam Lawson (NZL/Racing Bulls), 1min17s523

13. Nico Hülkenberg (ALE/Audi), a 1min18s348

14. Oliver Bearman (ING/Haas), a 1min34s465

15. Alexander Albon (TAI/Williams), a 1min44s684

16. Carlos Sainz (ESP/Williams), a 1min45s856

17. Esteban Ocon (FRA/Haas), a 1min50s925

18. Valtteri Bottas (FIN/Cadillac), a uma volta

19. Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), a duas voltas