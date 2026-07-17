Antonelli revela dica de Federer para manter foco no título da F-1: "Uma corrida de cada vez"

Seja nas quadras de grama de Wimbledon ou acelerando pelas pistas, o que importa é manter o controle. Kimi Antonelli foi o mais rápido no treino para o Grande Prêmio da Bélgica, na sexta-feira (17), após compartilhar um conselho que recebeu recentemente do ex-tenista e multicampeão Roger Federer.
Depois que uma série de problemas no carro reduziu a vantagem do italiano na classificação da Fórmula 1, a conversa de Antonelli com o astro do tênis no camarote real de Wimbledon ofereceu uma nova perspectiva sobre como evitar que esses contratempos se transformassem em uma má fase.
— Sobre a pressão, ele apenas me disse para realmente focar em uma corrida de cada vez, focar naquilo que posso controlar e também controlar as emoções, especialmente aquelas que podem levar a erros. Esses foram os principais conselhos. Além disso, foi uma experiência incrível—disse o piloto da Mercedes.
Até agora, Antonelli parece manter o foco, mesmo com Charles Leclerc e Lewis Hamilton (rivais da Ferrari) ameaçando a supremacia da Mercedes. Antonelli não parece ter perdido nada de seu ritmo de vitória, ao contrário do ano passado, quando sua confiança caiu drasticamente após erros nas pistas europeias.
— Só preciso aproveitar ao máximo cada oportunidade que tenho, aquilo que está sob meu controle, e então veremos o que acontece. Faz parte do esporte, e a equipe está fazendo um trabalho tremendo para garantir que todos esses problemas não voltem a ocorrer—afirmou o italiano que terminou o segundo treino livre do dia como o mais rápido nesta sexta-feira.
Com o dia de trabalho finalizado nesta sexta-feira com a realização dos dois treinos livres, os pilotos agora voltam as suas atenções para o sábado. Às 7h30 (horário de Brasília), eles voltam à pista para o último trabalho livre antes da disputa do classificatório, marcado para as 12h.
Na classificação, Kimi Antonelli lidera a tabela com 179 pontos, seguido de Russell, com 154. Os dois pilotos da Ferrari vêm em terceiro e quarto lugar com Lewis Hamilton (147) e Charles Leclerc (108). Campeão do ano passado, Lando Norris é o quinto com 97. Na sexta posição, Oscar Piastri, seu companheiro de McLaren, contabiliza 82. O brasileiro Gabriel Bortoleto, da Audi, ocupa a 14ª posição com seis pontos.