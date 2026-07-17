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Antonelli revela dica de Federer para manter foco no título da F-1: "Uma corrida de cada vez"

Italiano lidera o campeonato com 179 pontos, seguido por Russell; Ferrari ameaça domínio da Mercedes na temporada.

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Estadão Conteúdo

Toni Assis

Zero Hora

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