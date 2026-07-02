Safiullin superou Rublev em Wimbledon recentemente. ADRIAN DENNIS / AFP

Tenistas russos estão se destacando na última década. Daniil Medvedev, Andrey Rublev e Karen Kachanov são alguns dos principais nomes do circuito na atualidade. Em comum, todos eles já estiveram no top 10 do ranking mundial, assim como todos já perderam para o próximo adversário de João Fonseca em Wimbledon.

Roman Safiullin enfrenta o carioca pela terceira rodada do Grand Slam britânicio nesta sexta-feira (3), por uma vaga nas oitavas de final do torneio. O horário da partida ainda não foi definido.

A seguir, conheça a trajetória de Safiullin.

Quem é Roman Safiullin

O tenista russo de 28 anos é o atual 132º colocado na lista da ATP, mas teve como principal posição o 36º lugar, em 2024. Antes disso, na época de juvenil, ele foi um dos principais adversários dos tenistas russos citados acima.

Além das vitórias sobre os compatriotas em diversos torneios, Safiullin conquistou o título juvenil do Australian Open em 2015.

— É uma ótima sensação estar no topo. Sempre foi uma questão de melhorar algo para me manter no topo. Mas, o tênis juvenil e o tênis profissional são um pouco diferentes — disse o russo em entrevista ao site da ATP em 2022.

Naquela época, Safiullin era apenas o 151º colocado, enquanto via Medvedev na segunda posição do ranking mundial. Os dois jogaram juntos na ATP Cup, defendendo a Rússia, e o melhor ranqueado fez questão de exaltar a rivalidade do passado.

— Era extremamente difícil de vencer no juvenil. Acho que nunca jogamos no profissional. Mas quando descobria que o Roman estava na minha chave no juvenil, ficava tremendo. Jogamos muitas finais, semifinais, algumas partidas com três horas de duração e três sets. Foi muito divertido — disse Medvedev na ATP Cup de 2022.

Em 2023, Safiullin teve sua melhor campanha em Grand Slams. Ele alcançou as quartas de final de Wimbledon. Os torneios subsequentes foram positivos e o russo alcançou sua melhor posição no ranking em janeiro de 2024.

Contudo, após o bom momento, os resultados não voltaram a aparecer. Safiullin não tem nenhum título profissional e soma 57 vitórias e 75 derrotas no circuito.