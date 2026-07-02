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Antigo nêmesis de Medvedev: quem é Roman Safiullin, adversário de João Fonseca em Wimbledon

Russo de 28 anos é o 132º do ranking da ATP e busca um grande resultado na carreira

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Alex Torrealba

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