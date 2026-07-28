Ancelotti retorna ao Brasil e inicia planejamento para novo ciclo da seleção até Copa de 2030

Carlo Ancelotti retornou ao Brasil nesta terça-feira, após a eliminação da seleção brasileira na Copa do Mundo 2026. Depois de um período de férias, o treinador italiano desembarcou no Rio de Janeiro, se reuniu com sua comissão técnica e dirigentes da CBF para iniciar os trabalhos visando o novo ciclo que começa em setembro, com os amistosos contra a Austrália.

"Vamos iniciar a montagem de um novo time, observando e testando jovens jogadores, mas sem abrir mão de alguns atletas que estiveram conosco no Mundial e que ainda têm muito a contribuir com a seleção", disse Ancelotti.

O principal desafio do treinador será formar o elenco que vai iniciar a caminhada rumo ao Mundial de 2030. O primeiro desafio oficial iniciará no segundo semestre de 2027, com as Eliminatórias Sul-Americanas para a próxima Copa do Mundo, que terá novas regras graças à classificação automática de Argentina, Paraguai e Uruguai, que sediarão os jogos inaugurais do centenário do Mundial. Já em 2028, a seleção disputará a Copa América, que deve ser realizada novamente nos Estados Unidos, assim como em 2016 e 2024.

A reunião desta terça, na sede da CBF, discutiu uma maior integração entre a seleção principal com as das categorias de base e também contou com a participação de Rodrigo Caetano, coordenador geral de seleções masculinas. "É o início de uma nova etapa do nosso trabalho à frente do departamento de seleções. Vamos trabalhar muito durante este período para que possamos representar bem o nosso país em todas as competições que teremos pela frente, a começar pelas Eliminatórias e a Copa América", disse o dirigente.