Ancelotti diz que Abel Ferreira é técnico que mais gosta de acompanhar no Brasileirão

Carlo Ancelotti é um fã do trabalho de Abel Ferreira no País, segundo ele mesmo. Em um jogo de perguntas e respostas, o comandante da seleção brasileira foi questionado sobre qual era o técnico que mais gosta de acompanhar no Brasileirão e o português foi sua opção.

Curiosamente, o técnico do Palmeiras foi um dos cogitados para assumir a amarelinha em vários momentos, que começaram na saída de Tite após a Copa do Mundo de 2022. Tudo nunca passou de especulação, no entanto, é a previsão é que ele siga em território nacional e sendo assistido pelo italiano.

A preferência de Ancelotti foi revelada em uma entrevista à ESPN, em que ele falou sobre vários de seus gostos e referências, como em quem se inspira, com quem gostaria de ter trabalho, entre outros. Quando chegou no assunto "treinador", não titubeou.

"Abel Ferreira", respondeu o multicampeão, que nunca chegou a encontrar o colega de maneira mais midiática. Eles, porém, já tiveram uma interação indireta, nas últimas convocações das seleções que disputariam a Copa do Mundo.

ABEL FERREIRA JÁ CONTESTOU FALA DE ANCELOTTI SOBRE CONVOCADOS ÀS SELEÇÕES

O Palmeiras não teve nenhum representante no Brasil, mas mandou sete a equipes sul-americanas; alguns deles, titulares, como Gustavo Gómez, Flaco López, Maurício, Piquerez e companhia. Ancelotti normalizou a situação e disse que a seleção era prioridade, mas Abel, à época do Brasileirão de 2025, discordou.

"Eu entendo, mas não me parece justo, nem correto, em uma altura dessas estarmos disputando títulos e ficando sem jogadores para as seleções fazerem amistosos. Isso não existe em lugar nenhum. Há muita coisa a fazer, a mudar, muitas decisões difíceis que precisam ser feitas", disse o português em coletiva de imprensa em que contestava o calendário.