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Ancelotti decreta fim do ciclo de Neymar na Seleção: "Dar espaço para uma nova geração"

Técnico busca formar um time competitivo já para a disputa da Copa América 2028

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Estadão Conteúdo

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