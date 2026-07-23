Ana Sátila é desclassificada e perde vaga na final do K1 do Mundial de Canoagem Slalom

Barco de Ana Sátila foi reprovado na pesagem. Fábio Canhete / Divulgação/CBCa

A brasileira Ana Sátila fez uma boa prova semifinal no K1 e deixou a água com uma vaga na final do Campeonato Mundial de Canoagem Slalom e Caiaque Cross, em Oklahoma City, nos Estados Unidos, na mesma raia das competições olímpicas de Los Angeles 2028.

Porém, minutos depois, ela foi desqualificada pela organização, que alegou que a embarcação utilizada pela atleta não passou pela pesagem feita após a bateria.

O Brasil "contestou a decisão, argumentando que, nas eliminatórias a pesagem havia sido realizada e indicou que o barco estava dentro das medidas. Inclusive questionou o fato da balança ter apresentado problemas de calibragem durante o evento, conforme troca de mensagens e pedidos de novas aferições das embarcações", segundo nota divulgada pela Confederação Brasileira de Canoagem (CBCa).

A delegação brasileira ainda argumentou que "na quarta-feira (22), também ocorreu problemas de calibragem na balança", mas mesmo assim "o recurso não foi aceito, mantendo a desclassificação da atleta e, consequentemente, sua exclusão da final do K1".

Demais brasileiros

Omira Estácio fez o 59º melhor tempo e não passou das eliminatórias femininas, assim como Pepê Gonçalves, 37º colocado entre os homens.

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