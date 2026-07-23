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Ana Sátila é desclassificada e perde vaga na final do K1 do Mundial de Canoagem Slalom

Brasileira foi eliminada devido a falha na pesagem da embarcação; recurso não foi aceito

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André Silva

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