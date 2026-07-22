Ana Marcela Cunha quebra recorde sul-americano ao atravessar Canal da Mancha

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Campeã olímpica da maratona aquática (10 km) em Tóquio e dona de 17 medalhas em campeonatos mundiais, sete delas de ouro, Ana Marcela Cunha voltou a conquistar um importante e histórico resultado para sua carreira.

Nesta quarta-feira (22), a nadadora baiana de 34 anos completou a Travessia do Canal da Mancha, em um percurso que liga as cidades de Dover, na Inglaterra, e Calais, na França.



Ana venceu os 30 km a nado no oceano, após oito horas, 27 minutos e 12 segundos, o que um novo recorde Sul-Americano.

— Acredito que esse é o maior desafio da minha vida. Claro, o ouro olímpico foi desafiador, mas a travessia do Canal da Mancha é um sonho de adolescente. Desde os meus 14 anos queria fazer isso e agora encontrei o melhor momento para esse desafio. É uma grande realização estar aqui — disse Ana Marcela ao Time Brasil TV, canal oficial do Comitê Olímpico do Brasil (COB), que acompanhou a trajetória iniciada por volta da 1h (de Brasília).

O feito da campeã olímpica será transformado em um documentário produzido pela Time Brasil TV.

A travessia

A Travessia do Canal da Mancha é a mais tradicional prova da natação mundial e tem algumas regras específicas. A primeira delas é o período em que pode ser realizada. Neste ano, uma "janela" foi aberta no dia 20 e segue até 29 de julho, período em que as condições de maré, vento e temperatura da água – que varia entre 15 e 17 graus celsius – são monitoradas rigorosamente para definir o dia exato da largada.

Outra regra que chama atenção é quanto ao uso de maiô normal (não são permitidos trajes térmicos), o que tornam o trajeto, repleto de correntezas e ondas, ainda mais complicado.

Histórico do Brasil

O Brasil tem um bom histórico na travessia. Ana Marcela é a 11ª mulher brasileira a realizar o feito, a primeira desde Thais Fernandes Sant’ana em 2024. No total, de forma individual, agora são 44 nadadores do País que completaram o percurso.

O primeiro brasileiro a cruzar o Canal foi Abilio Couto, em 1958, em 12 horas e 45 minutos. Já a primeira brasileira foi Kay France, em 1979, em 11 horas e 36 minutos.

Preparação

Ana Marcela Cunha treinou no CT do Time Brasil, no Rio de Janeiro, e contou com o apoio da equipe multidisciplinar do Comitê para chegar à Inglaterra nas melhores condições físicas e mentais.

Em outra parte do treinamento, ela nadou por quase 12 horas, na Represa Billings, em São Paulo, em uma água com temperatura próxima às condições que seriam encontradas no Canal da Mancha. Na Europa, ela trabalhou na cidade inglesa de Folkestone.



