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Ana Marcela Cunha quebra recorde sul-americano ao atravessar Canal da Mancha

Ana Marcela Cunha completou os 30 km do Canal da Mancha em 8h27min, estabelecendo novo recorde sul-americano.

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André Silva

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