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Ana Marcela Cunha fala sobre Travessia do Canal da Mancha: "Sonho de extrema importância na minha vida"

Ana Marcela Cunha completou a travessia do Canal da Mancha em 8h25min29s, estabelecendo o novo recorde sul-americano feminino.

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