Ana Marcela Cunha fala sobre Travessia do Canal da Mancha: "Sonho de extrema importância na minha vida"

Ler resumo

Até mesmo uma campeã olímpica e sete vezes medalhista de ouro em campeonatos mundias precisa de novos desafios. E superar a travessia do Canal da Mancha, entre a Inglaterra e a França, era não só um objetivo, mas um sonho de criança de Ana Marcela Cunha.

Ouro em Tóquio na dsputa da maratona aquática (10 km), a baiana atingiu o feito nesta quarta-feira (22) e com um novo recorde sul-americano, superando os compatriotas Adherbal de Oliveira (8h49min, em 2015) e Ana Mesquita (9h40min, em 1993).

— Acredito que, óbvio, a medalha olímpica é uma conquista muito profissional e no auge do atleta é a maior conquista que você pode ter na vida. Mas acho que quando você realiza sonhos, mesmo não sendo uma medalha olímpica, vale muito. É o caso de hoje, algo que eu sempre quis também. Para mim vale tanto quanto — disse a baiana de 34 anos à equipe do Time Brasil TV, canal oficial do Comitê Olímpico do Brasil (COB).

Ana acredita que a realização desse objetivo pode ser um fator primordial na sequência de sua carreira.

— Não é só o ouro olímpico, não são somente as 17 medalhas em mundiais. Sei que tudo isso está na história. Mas essa travessia era um sonho muito pessoal, de criança. Ter atravessado e ter realizado esse sonho é de extrema importância para minha vida. Estou muito, muito feliz — completou.

As dificuldades impostas pela prova, como maré, vento e temperatura da água – que varia entre 15 e 17 graus celsius – foram obstáculos superados pela experiência.

— Essa travessia foi para mim um momento de curtição. Independentemente de todos os fatores que encontrei, como um pouco de ondas, algumas caravelas, nada me prejudicou. Eu tinha experiência de ter nadado provas longas e isso me trouxe tranquilidade de saber para onde estava indo, sentir a correnteza e seguir em frente — afirmou Ana Marcela, que com a marca de 8h25min29s também se tornou a mais rápida do mundo entre homens e mulheres desde 2022.

De olho nos Jogos de Los Angeles-2028, onde irá em busca de seu segundo pódio olímpico, ela fez questão de agradecer sua equipe.