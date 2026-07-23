Ana Carolina Azevedo e Gabriel Garcia são os mais rápidos do Troféu Brasil de Atletismo

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Ana comemora vitória. Gustavo Alves / Divulgação/CBAt

Os dois corredores mais velozes do Troféu Brasil de Atletismo são Ana Carolina Azevedo e Gabriel Garcia, que nesta quinta-feira (23) venceram as finais dos 100 metros rasos, no Estádio Ícaro de Castro Mello, o Ibirapuera, em São Paulo.

Ana Carolina, que é atleta do Pinheiros (SP), confirmou seu favoritismo e cravou 11seg48, enfrentando um forte vento de 2,9 m/s contra.

— Eu estava esperando correr perto dos 10 segundos, mas o clima não colaborou. O tempo está na perna, é só ter paciência. Não era pra ser hoje. No Ibero eu corri 11.08, depois fiz 10.94 mas com vento acima. Uma hora sai — comentou a velocista.

Gabriela Mourão, também do clube paulista, foi prata com 11seg53, superando Suellen de Sant'Ana, do Praia Clube (MG), por 0seg30.

Ouro de Gabriel

Gabriel comemorou muito a vitória. Gustavo Alves / Divulgação/CBAt

Logo depois foi a vez de Gabriel Garcia, que também é atleta do Pinheiros, vencer com apenas 0seg02 de diferença para Erik Cardoso (Sesi-SP). O vencedor marcou 10seg19 e comemorou muito seu primeiro ouro na prova no Troféu Brasil.

— Na hora em que eu vi os medalhistas, grandes velocistas, a história do atletismo brasileiro comemorando por mim, eu chorei. Eu nunca imaginei esses caras torcendo por mim porque, desde criança, eu torcia por eles — disse Gabriel em referência às presenças de André Domingos, Claudinei Quirino e Bruno Lins – medalhistas olímpicos do revezamento 4x100 metros, que assim como ele são de Presidente Prudente (SP).

Gabriel tem uma trajetória peculiar. Ele também atua no esporte paralímpico. É guia da velocista Jerusa Geber, campeã paralímpica e mundial da classe T11, para deficientes visuais, e é treinado por Luiz Henrique Barbosa da Silva, também técnico e marido de Jerusa, além de ser casado com Luiza Fiorese, da seleção brasileira feminina de vôlei sentado.

A terceira posição ficou com Paulo André Camilo, que defende o Clube de Atletismo do Espírito Santo (ES), que fez 10seg19.

Ana Caroline Miguel é penta no arremesso do peso

Favorita para levar mais um título do Troféu Brasil, Ana Caroline Azevedo não decepcionou e faturou seu quinto título na competição.

Com a marca de 16m78cm, a atleta do Pinheiros garantiu o ouro do arremesso do peso.