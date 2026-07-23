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Ana Carolina Azevedo e Gabriel Garcia são os mais rápidos do Troféu Brasil de Atletismo

Gabriel Garcia e Ana Carolina Azevedo venceram os 100 metros rasos; Ana Caroline Miguel conquistou seu quinto título no peso

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André Silva

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