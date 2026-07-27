América-MG bate Goiás, volta a vencer após sete jogos e deixa a lanterna da Série B

O América-MG venceu o Goiás por 1 a 0 na noite deste domingo, na Arena Independência, em Belo Horizonte (MG), na abertura do segundo turno da Série B do Campeonato Brasileiro. O único gol do confronto válido pela 20ª rodada foi marcado pelo atacante Paulo Victor no início da etapa complementar, assegurando um triunfo importante para a equipe mineira diante de seus torcedores.

Com o resultado positivo, o América-MG volta a vencer após sete rodadas e atinge os 11 pontos, ainda dentro da zona de rebaixamento. Agora, porém, em penúltimo lugar, empurrando a Ponte Preta, com oito pontos, para a lanterna. O time paulista ainda vai jogar na terça-feira, em casa, diante do Athletic-MG. O Goiás, por sua vez, estaciona nos 29 pontos e se mantém na porta do G-6.

O primeiro tempo na capital mineira teve domínio completo do Goiás, que pressionou os donos da casa de forma constante. O time goiano construiu seguidas oportunidades ofensivas na base de finalizações de longa distância e jogadas de cabeça na pequena área, esbarrando em defesas importantes do goleiro Gustavo e em duas conclusões que carimbaram o travessão.

O América-MG demonstrou muita dificuldade de organização e não conseguiu encaixar contragolpes para responder à pressão. Nos acréscimos, o VAR assinalou um pênalti a favor do Goiás por falta dentro da área após o árbitro já ter encerrado o período regulamentar. Na cobrança da penalidade, executada por Lucas Lima, o goleiro Gustavo defendeu o chute com o pé e segurou a igualdade.

Na etapa final, a dinâmica da partida mudou e o América-MG passou a frequentar mais o campo de ataque. As duas equipes alternaram descidas perigosas pelos lados com cruzamentos rasteiros e jogadas aéreas, incluindo mais uma conclusão do Goiás que acertou o poste da meta mandante.

A insistência dos donos da casa resultou no gol da vitória aos 15 minutos do segundo tempo. Mastriani fez o pivô no bico da grande área e serviu Paulo Victor de primeira; o atacante invadiu a área e finalizou rasteiro no canto para balançar a rede. Nos minutos seguintes, a equipe mineira sustentou a vantagem e neutralizou as investidas do adversário para garantir os três pontos.

Na sequência da Série B, o América-MG visita o Botafogo-SP, no dia 8 de agosto, enquanto o Goiás joga em Goiânia contra o Londrina, dia 10. Ambos os jogos são válidos pela 21ª rodada.

FICHA TÉCNICA

AMÉRICA-MG 1 X 0 GOIÁS

AMÉRICA-MG - Gustavo; Alex Silva, Manoel, Luca Sosa e Dalbert; Felipe Amaral (Jiménez), Yago Souza e Elizari (Ostchega); Paulo Victor (Ítalo), Guilherme Parede (Filipe) e Gabriel Barros (Mastriani). Técnico: Umberto Louzer.

GOIÁS - Thiago Rodrigues; Rodrigo Soares (Djalma), Lucas Ribeiro, Ramon e Nicolas; Filipe Machado, Juninho (Esli Garcia), Lourenço (Brayann) e Lucas Lima (Anselmo Ramon); Jean Carlos (Gegê) e Cadu. Técnico: Mozart.

GOL - Paulo Victor, aos 15 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS: Elizari (AME); Filipe Machado (GOI).

ÁRBITRO: Bráulio da Silva Machado (SC).

RENDA E PÚBLICO: Não disponíveis.